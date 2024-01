O interesse do clube saudita surgiu após uma movimentação de trocas e saídas no mercado do país. O volante Jordan Henderson, do Al-Ettifaq, deixou o continente e retornou à Europa para defender o Ajax; querendo uma reposição, o time comandado por Gerrard manifestou interesse no empréstimo de Seko Fofana, do próprio Al-Nassr.