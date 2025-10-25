O Sunderland venceu o Chelsea de virada por 2 a 1 neste sábado (25), em duelo válido pela 9ª rodada da Premier League, disputado no Stamford Bridge, em Londres. Garnacho abriu o placar para os Blues logo no início, mas Isidor empatou ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, Talbi marcou o gol da virada e garantiu o triunfo dos Black Cats.

Os brasileiros do Chelsea passaram em branco. João Pedro começou como titular, atuando mais recuado, entre as linhas, e teve atuação discreta. Estêvão entrou no segundo tempo e foi um dos mais participativos do ataque londrino, mas não conseguiu alterar o placar. Já Andrey Santos foi acionado apenas na reta final e recebeu cartão amarelo nos minutos finais.

Com o resultado, as equipes inverteram posições na tabela da Premier League. O Sunderland subiu para a vice-liderança, atrás apenas do Arsenal, enquanto o Chelsea caiu para o sétimo lugar, acumulando sua terceira derrota nos últimos cinco jogos do campeonato.

Chelsea x Sunderland: como foi o jogo?

Buscando encostar no líder Arsenal, o Chelsea entrou em campo pressionado por resultado e determinado a impor o ritmo dentro de casa. Mas o confronto não seria simples: o Sunderland, sensação da temporada, chegou motivado e com uma proposta clara de competir de igual para igual, mesmo fora de casa.

Logo aos quatro minutos, o Chelsea mostrou eficiência. Enzo Fernández desarmou no meio e acionou Pedro Neto, que acelerou a jogada e encontrou Garnacho com liberdade pela esquerda. O argentino invadiu a área, cortou para o pé esquerdo e finalizou rasteiro entre as pernas do goleiro, abrindo o placar em Stamford Bridge.

O gol cedo parecia prenunciar uma atuação dominante dos Blues, mas o Sunderland reagiu com personalidade. A equipe visitante adiantou as linhas, explorou os espaços e começou a ganhar os duelos no meio-campo. Mesmo com menos posse de bola, os Black Cats equilibraram o jogo e passaram a criar chances claras. A recompensa veio aos 21 minutos: após cobrança de lateral longa de Mukiele, a bola ficou viva na área, Sadiki tentou finalizar, e após um desvio em Reinildo, Isidor pegou de primeira e empatou o duelo.

O empate deixou o jogo ainda mais intenso. O Chelsea buscava retomar o controle, mas o Sunderland se mantinha firme, apostando em transições rápidas e muita compactação defensiva. A equipe de Maresca, apesar de ter volume, encontrava dificuldades em romper o bloqueio adversário, e o primeiro tempo terminou com igualdade no placar e sensação de alerta entre os torcedores londrinos.

Jogadores do Chelsea e Sunderland disputando em jogo da Premier League (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Na volta do intervalo, foi o Sunderland quem começou melhor. Régis Le Bris orientou a equipe a pressionar a saída de bola do Chelsea, e o plano funcionou. O meio-campo formado por Caicedo e Enzo Fernández foi sufocado, e os visitantes chegaram a criar duas boas oportunidades em chutes de Le Fée e Isidor, ambos defendidos por Robert Sánchez.

Percebendo o desequilíbrio, Enzo Maresca fez mudanças: colocou Estêvão no lugar de Garnacho, buscando mais velocidade e drible pelos lados. A alteração surtiu efeito. O brasileiro deu nova dinâmica ao ataque, partindo com confiança sobre a marcação e forçando faltas em sequência. Pedro Neto e João Pedro também cresceram, e o Chelsea voltou a pressionar, mas parava nas defesas seguras de Roefs.

O jogo seguiu equilibrado e tenso. Cada dividida era disputada como final, e o ritmo só aumentava com o passar dos minutos. Quando parecia que o empate seria definitivo, veio o golpe final nos acréscimos. Após tentativa frustrada de ataque dos Blues, Estêvão perdeu a bola próximo à linha lateral, e o Sunderland armou um contra-ataque fulminante. Brobbey recebeu em velocidade, ganhou na corrida da zaga e esperou o apoio de Talbi, que chegou livre pela direita e finalizou de primeira, sem chances para Sánchez. A bola morreu no canto e decretou a virada heroica: 2 a 1 para os Black Cats.

O que vem por aí?

Após a derrota, o Chelsea volta a campo nesta quarta-feira (29) pela Copa da Liga Inglesa, quando enfrenta o Wolves às 16h45 (de Brasília). O Sunderland, por sua vez, terá mais tempo para descansar e retorna aos gramados apenas em 3 de novembro, diante do Everton, pela Premier League, às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 1x2 Sunderland

9ª rodada — Premier League

🗓️ Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

🥅 Gols: Garnacho (CHE 4'/1T); Isidor (SUN 22'/1T); Talbi (SUN 45+3'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Le Fée (SUN); Andrey Santos (CHE)

🟥 Cartões vermelhos: --

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Reece James, Josh Acheampong (Tosin), Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto (Andrey Santos), João Pedro (Tyrique George); Alejandro Garnacho (Estêvão); Marc Guiu (Gittens).

🔴⚪ Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)

Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava; Traoré (Talbi), Sadiki, Xhaka, Le Fée (Rigg); Isidor (Brobbey)

