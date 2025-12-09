Guardiola dá conselho curioso a Xabi Alonso: 'Urine com sua urina'

Nesta quarta-feira (10), Real Madrid e Manchester City voltam a se enfrentar em mais um capítulo de uma rivalidade que cresceu com o passar dos anos. Antes da bola rolar, Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre Xabi Alonso, técnico merengue que vive forte pressão interna e externa no clube. Ao comentar a situação do compatriota, Guardiola deixou um conselho incomum: disse que Xabi "precisa urinar com a própria urina".

O nome de Xabi Alonso dominou boa parte da entrevista. Guardiola e o atual treinador do Real trabalharam juntos no Bayern de Munique — à época, Xabi ainda era jogador — e por isso o técnico do City falou com proximidade e afeto sobre o ex-meio-campista. Ao ser perguntado sobre o momento do compatriota, Pep usou a metáfora que rapidamente repercutiu.

– Que ele urine com a urina dele. E como não vai urinar perfume, isso lhe fará bem. Você vai ver – disse Pep Guardiola.

Pep Guardiola em Slovan Bratislava x Manchester City pela Champions League (Foto: Joe Klamar / AFP)

A declaração, apesar do tom curioso, trouxe uma mensagem direta: Guardiola aconselhou Xabi Alonso a "mear con la suya", expressão espanhola que significa fazer as coisas do próprio jeito, com naturalidade e autenticidade, sem tentar parecer algo que não é. Para o técnico do City, o caminho ideal é confiar nas próprias convicções e manter o trabalho com calma, mesmo em meio à pressão e ao ambiente conturbado.

– Tenho empatia por ele. Trabalhamos juntos por dois anos e meio e foi incrível. Compartilhamos muita coisa. Mas Barcelona e Real Madrid são os clubes mais difíceis de gerir, por causa da pressão e do ambiente. Tem sido uma temporada complicada e tudo gira em torno de vencer... e quando você não vence, você sabe o que acontece. Aconteceu comigo na temporada passada. Mas o Xabi é capaz de reverter essa situação – afirmou o treinador do Manchester City.

Real Madrid e Manchester City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de Champions League

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em duelo válido pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV fechada) e Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 🆚 Manchester City

6ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) / HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)

🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pagès (FRA); quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)

📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA); AVAR: Sören Storks (GER)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Arda Güler.

🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland, Phil Foden.

