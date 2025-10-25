Bruno Guimarães faz gol decisivo, e Newcastle vence Fulham na Premier League

Em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Newcastle venceu o Fulham neste sábado (25), no Estádio St. James Park, pela nona rodada da Premier League 2025/26. Bruno Guimarães marcou o gol que sacramentou a vitória dos Magpies nos minutos finais do jogo. Jacob Murphy abriu o placar aos Magpies, e Lukic igualou para os visitantes no início do segundo tempo.

Com o resultado, o Newcastle subiu para a 11ª colocação do Campeonato Inglês, com 12 pontos. A equipe de Eddie Howe vinha embalada após a vitória por 3 a 0 sobre o Benfica, na Champions League. O Fulham, por sua vez, desceu para a 16ª posição, com oito pontos. Apesar de estarem em posições semelhantes antes do jogo, os clubes têm pretensões distintas a longo prazo na temporada.

Como foi Newcastle x Fulham pela Premier League?

Newcastle e Fulham fizeram um primeiro tempo morno e equilibrado no primeiro tempo. Pela diferença das equipes e o fator casa, esperava-se uma imposição maior dos Magpies, que viram dificuldades para dominar o meio de campo. Bruno Guimarães e Joelinton não conseguiram participar tanto da construção das jogadas.

No entanto, o Newcastle aproveitou falha na saída da defesa do Fulham aos 18 minutos. Jacob Murphy desarmou o zagueiro Bassey, disparou no ataque e finalizou cruzado para vencer o goleiro Pope e abrir o placar do jogo. Depois, a tônica da etapa inicial permaneceu até o intervalo. O autor do gol chegou a ter mais uma ótima oportunidade pelo lado direito, mas chutou para fora.

Na volta do intervalo, o Fulham entrou com mudança fundamental: o volante Sasa Lukic entrou para assumir o meio-campo no lugar de Smith-Rowe. Após a alteração, o clube londrino conseguiu se superar e foi para cima do Newcastle para buscar o empate.

A melhora de desempenho foi recompensada logo depois, aos 56': Kevin fez boa jogada pela esquerda, cruzou rasteiro, e Raúl Jiménez finalizou no travessão. O volante Lukic, que havia acabado de entrar, aproveitou o rebote de cabeça e igualou o jogo.

O Newcastle chegou a fazer boas mudanças minutos depois do gol e voltou ao ter controle do jogo. Com grande repertório ofensivo, a equipe de Eddie Howe buscou o empate a todo momento na partida. Aos 45 do segundo tempo, o capitão apareceu. Bruno Guimarães aproveitou rebote em jogada de Osula, e colocou os Magpies a frente. Depois de partida ruim, o brasileiro mostrou frieza e foi decisivo para dar a vitória à equipe.

O que vem por aí?

Agora, o foco das equipes será na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O Newcastle encara o Tottenham em jogo difícil na quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), enquanto o Fulham visita o Wycombe Wanderers, no dia anterior, às 16h45.

