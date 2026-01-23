Manchester United tenta retomar renovação com promessa

O Manchester United iniciou movimentos para retomar as negociações de renovação contratual com o meio-campista Kobbie Mainoo. O objetivo da diretoria é oferecer um novo acordo que coloque os vencimentos do jogador de 20 anos em patamar de igualdade com os demais membros do elenco profissional.

O vínculo atual de Mainoo expira em 2027, com opção de extensão por mais uma temporada, mas o clube entende que a atualização é necessária para refletir o status do atleta como peça-chave para o futuro.

Reviravolta após saída de Amorim

A decisão de priorizar a renovação ocorre após um período de incerteza vivido pelo jogador durante a breve passagem do técnico Ruben Amorim. Sob o comando do português, Mainoo não foi titular em nenhuma partida da Premier League nesta temporada, situação que gerou frustração e motivou o atleta a considerar um empréstimo na janela de inverno para ganhar minutos de jogo. Com a mudança no comando técnico, o cenário se alterou drasticamente, e o meio-campista foi reintegrado aos planos imediatos da equipe.

Confiança de Michael Carrick

O retorno de Mainoo ao time titular coincidiu com a gestão interina de Darren Fletcher e a estreia de Michael Carrick. O jogador atuou desde o início na partida contra o Brighton, pela Copa da Inglaterra, e foi mantido na equipe para o clássico contra o Manchester City, onde teve desempenho elogiado na vitória por 2 a 0. Carrick, que acompanhou o desenvolvimento do atleta nas categorias de base, destacou a importância de manter a identidade do clube através de jovens talentos.

— Este clube precisa de jogadores jovens surgindo. Eles são a base do clube e entendem o que isso significa. Ter chegado tão longe tão rapidamente e jogar em partidas importantes em uma idade tão jovem demonstra muita qualidade em termos de caráter e capacidade de lidar com a pressão — afirmou o treinador interino.

Planejamento de meio-campo

A urgência em blindar Mainoo também está associada à reformulação do setor de meio-campo do United. Com a confirmação da saída do veterano Casemiro ao final da temporada, a diretoria vê no jovem inglês um pilar fundamental para a reestruturação do time. Segundo a Sky Sports, apesar do interesse de clubes como o Napoli, o Manchester United descartou qualquer possibilidade de negociação e já realizou contatos iniciais com os representantes do jogador para fechar o novo acordo.

