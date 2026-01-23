Técnico do Manchester City, Guardiola revela o melhor time do mundo

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola revelou que o Arsenal é o melhor time de futebol do mundo atualmente. Em coletiva, o treinador espanhol não poupou elogios aos Gunners, que é comandado por Mikel Arteta.

- Eles são o melhor time do mundo. Vencendo na Premier League, na Champions League, na FA Cup e na Copa da Liga Inglesa. Eles são o melhor time do momento e espero que a gente consiga se aproximar, melhorando e que eles nos deem a chance de chegarmos perto.

Atual treinador do Arsenal, Mikel Arteta é um pupilo de Pep Guardiola após anos como assistente técnico do catalão no Manchester City. O ex-jogador assumiu os Gunners em 2019 e vive sua melhor temporada no comando da equipe inglesa.

Na Premier League, o Arsenal busca encerrar um jejum de 22 anos sem conquistar o principal título nacional. Na Champions League, os Gunners buscam o inédito título continental após bater na trave em 2006.

Pep Guardiola na cola de Mikel Arteta

Na Premier League, o Manchester City de Pep Guardiola ocupa a 2ª colocação e segue sonhando com mais um título da Premier League. Os Sky Blues também estão na semifinal da Copa da Liga Inglesa e podem fazer uma final contra os Gunners.

