A Inter de Milão sofreu uma baixa de peso para um dos momentos mais cruciais da temporada. Trata-se do atacante Marcus Thuram, que apresentou fadiga muscular nos adutores da coxa esquerda. Com isso, o francês será baixa para o jogo contra o Bologna, no domingo (20), pela Serie A da Itália.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em meio a nota, a Inter confirmou que o francês terá de ficar afastado por tempo indeterminado em virtude da lesão. A equipe, porém, enfatizou que Thuram será acompanhado dia após dia, dando indícios de que o problema não tende a ser grave a longo prazo.

continua após a publicidade

A notícia boa para a Inter de Milão é que o jogo de ida da semifinal da Champions League, contra o Barcelona, está marcado apenas para o dia 30 de abril. Neste sentido, Thuram terá, pelo menos, duas semanas para se recuperar 100% e estar disponível para a decisão.

— Marcus Thuram foi submetido esta manhã a exames clínicos e instrumentais no Instituto Humanitas de Rozzano. Os exames evidenciaram um cansaço nos adutores da coxa esquerda. A sua situação será avaliada dia a dia — diz a breve nota da Inter.

continua após a publicidade

Ao lado de Lautaro Martínez, Thuram é o principal nome ofensivo da Inter de Milão na temporada. Titular indiscutível, o francês soma 17 gols e cinco assistências em 44 partidas oficiais. O francês se questionou de dores logo após o jogo contra o Bayern, pela volta das quartas da Champions, na última quarta-feira (16).

➡️ Bayern tenta até o final, mas Inter se classifica às semis da Champions League

Quem substitui Marcus Thuram na Inter de Milão?

Sem Thuram, pelo menos contra o Bologna, Simone Inzaghi tende a ir a campo com Arnautovic ao lado de Lautaro Martínez. A preferência pelo austríaco se dá pelas características, visto que também é um centroavante de mais aptidão física e presença de área quando comparado a Joaquin Correa.