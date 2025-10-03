Federação Espanhola corta Yamal e cutuca Barcelona por lesão

A Federação Espanhola cutucou o Barcelona no comunicado do corte de Lamine Yamal por conta de uma lesão na região do pubis. A entidade afirmou ter solicitado um relatório médico do atleta antes da convocação, mas só soube da situação após a lista divulgada por Luis de la Fuente.

- Após um pedido de informações médicas feito ontem pelos serviços médicos da RFEF, os serviços médicos do FC Barcelona informaram esta tarde, após a divulgação da lista oficial de convocados, que o atacante (Yamal) blaugrana está sentindo desconforto na região pubiana. Portanto, para promover uma recuperação rápida e segura, como acontece com todos os jogadores da seleção espanhola, ele foi retirado do elenco.

A Federação Espanhola e o Barcelona estão em vias de choque desde a última convocação de Lamine Yamal. Técnico do clube catalão, Hansi-Flick afirmou publicamente que o jogador havia retornado da Data Fifa de setembro com uma lesão que o afastou dos gramados por algumas semanas.

Na manhã desta sexta-feira (3), Luis de la Fuente rebateu o treinador do Barcelona ao justificar a convocação de Yamal. O comandante da Espanha se disse surpreso pela declaração de Hansi-Flick e afirmou que todos os atletas profissionais atuam no sacrifício.

Yamal desfalca Barcelona

O Barcelona já descartou a presença de Lamine Yamal para o confronto contra o Sevilla, no domingo (5), pela La Liga. O atacante também é dúvida para os jogos contra Girona, pelo Campeonato Espanhol, e Olympiacos, pela Champions League.

