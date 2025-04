Ídolo do Arsenal relembra quase ida para o Real Madrid e afirma qual time é melhor

Laureano Bisan-Etame Mayer, mais conhecido como Lauren, foi peça fundamental no lendário time dos “Invencíveis” comandado por Arsène Wenger. Atualmente, o ex-lateral trocou os gramados pela diplomacia esportiva como embaixador do Arsenal, mas voltou a ganhar os holofotes ao relembrar, em entrevista ao jornal espanhol "Marca", um momento decisivo de sua carreira: a quase transferência para o Real Madrid no ano 2000.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Naquele verão, jogando pelo Mallorca, nos reunimos em Madrid com Juan Onieva e ele me ofereceu um contrato de cinco anos. Mas a proposta era inferior à do Arsenal e o contexto era diferente. Aquele Real Madrid não contratava jogadores jovens como faz agora com Rodrygo, Vinicius, Endrick - afirmou Lauren.

continua após a publicidade

- Depois, me encontrei com (Arsène) Wenger em Londres, na casa de David Dein (ex-coproprietário do Arsenal), e eles me convenceram. Era um projeto mais atraente, e acho que acertei na escolha - completou.

A escolha por Londres se mostrou acertada. Pelo Arsenal, Lauren viveu momentos marcantes, como a campanha da Champions League em 2005-06, quando os Gunners eliminaram o Real Madrid nas oitavas de final. Embora estivesse lesionado e fora do jogo, ele guarda boas lembranças daquela noite.

continua após a publicidade

- Tinha acabado de operar a cartilagem (do joelho), mas lembro perfeitamente. Foi uma grande noite. Aquele jogo marcou a ascensão de Eboué e Fàbregas, e foi consagrador para Henry, que mostrou uma superioridade brutal no Bernabéu, deixando para trás três ou quatro jogadores antes de finalizar com perfeição após correr 40 metros - descreveu.

➡️Arsenal x Real Madrid: relembre os jogos pela Champions League

Um novo duelo entre Arsenal e Real Madrid

Quase duas décadas depois daquele confronto, Lauren vê um novo duelo entre Arsenal e Real Madrid se aproximando — agora pelas quartas de final da Liga dos Campeões. E mesmo reconhecendo a força dos espanhóis, ele não esconde sua confiança no clube inglês.

- O Real Madrid é favorito. Em contextos como esse, ninguém se sai melhor do que eles, por isso têm 15 Champions. No ataque, têm jogadores com uma qualidade brutal como Vinicius, Bellingham, Mbappé e Rodrygo… e o banco também é fortíssimo - admitiu.

No entanto, ele destacou que o Arsenal tem argumentos para equilibrar a disputa.

- A eliminatória vai ser longa. O Arsenal pode igualar as forças por vários fatores. Defensivamente, é muito melhor que o Real Madrid. Taticamente também. Trabalha bem como bloco. Tanto os zagueiros como os laterais, na minha opinião, são superiores aos do Madrid hoje. Isso pode fazer a diferença”.