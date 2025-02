Não é o Messi: Marcelo revela jogador que mais temia no Barcelona

Recém-aposentado da carreira de atleta, o ex-lateral Marcelo, ídolo do Real Madrid e do Fluminense, surpreendeu ao revelar qual jogador que mais temia nos tempos que enfrentava o Barcelona em "El Clásico". Em entrevista ao canal espanhol "Antena 3", o brasileiro deixou Lionel Messi de lado e citou o zagueiro Puyol, que jogava de maneira muito dura contra ele.

- Eu me lembro que fiz uma jogada, dei um drible e vi o Puyol vindo. Eu pensei que estava mais perto da bola e que ele não ia chegar a tempo, não ia dar uma entrada. Mas, lá de longe, ele veio como um louco e se atirou na bola. Se eu não tiro o pé... Ele me colocaria para fora do jogo - disse Marcelo.

Marcelo também deu resposta surpreendente ao dizer que foi o atleta que mais o impressionou no Real Madrid. Enquanto muitos esperavam que ele respondesse Cristiano Ronaldo, o ex-jogador escolheu Isco, meia que atualmente defende o Real Bétis.

- Eu sempre joguei com caras muito bons. Para mim, o Ronaldinho, na Seleção Brasileira, sempre foi o melhor, mas o que mais me impressionou (no Real) sempre foi o Isco - ressaltou.

Marcelo anunciou aposentadoria do futebol

Marcelo anunciou aposentadoria dos gramados na última quinta-feira (6). O lateral de 36 anos estava sem clube três meses após o lateral rescindir contrato com o Fluminense por uma polêmica envolvendo o técnico Mano Menezes, e aguardou o fim da janela de transferências para oficializar o fim da trajetória.

Foram mais de 700 partidas realizadas, somando as passagens pelos dois clubes e pela Seleção Brasileira, além da breve experiência no Olympiacos, da Grécia.

Ao todo, o jogador conquistou cinco UEFA Champions League e quatro Mundiais de Clubes da Fifa pelo Real Madrid; uma Libertadores da América, pelo Fluminense; e uma Copa das Confederações, pela Seleção Brasileira, entre outros inúmeros outros títulos.

