Atitude do Manchester City sobre Vini Jr. divide opiniões na web: ‘Patético’

O Manchester City, time do volante Rodri, Bola de Ouro na temporada 2023-24, fez uma postagem que provocava Vini Jr., do Real Madrid, adversário nesta tarde pelos playoffs da Champions League. O brasileiro, principal nome do ataque merengue, perdeu a premiação da France Football para o volante espanhol em uma votação polêmica em outubro de 2024.

Antes da bola rolar para os 180 minutos que definirão uma vaga nas oitavas de final da competição, o time inglês postou uma foto de Vini Jr. chegando aos vestiários. O brasileiro, focado antes da partida, está de cabeça baixa ao lado de um mural comemorativo sobre a honraria individual conquistada por Rodri, que está fora do duelo, lesionado. Minutos depois, a postagem, provocação direta ao camisa sete merengue, foi apagada.

Postagem que provocava Vini Jr., do Real Madrid, foi apagada pelo perfil oficial do Manchester City (Foto: Reprodução)

Torcedores debatem atitude do Manchester City sobre Vini Jr.

A derrota de Vini Jr. na disputa pela Bola de Ouro 2023-24 é considerada uma das mais polêmicas da história da premiação. Após a divulgação do resultado, a France Football divulgou que a diferença de pontuação entre os jogadores foi de 41 pontos. O resultado, controverso, chegou a ser publicamente contestado por Cristiano Ronaldo, lenda do Real Madrid e atual jogador do Al-Nassr.

— Fiquei surpreso. Acho que ele (Vini Jr.) deveria ter ganho a Bola de Ouro. Mas não fiquei surpreso porque não há credibilidade (na premiação). Ele ganhou a Champions League, ele fez a diferença - disse o astro português, em entrevista ao programa 'La Sexta'

Meses depois da derrota, Vini Jr. foi condecorado o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best e encerrou uma seca de 17 anos sem que um brasileiro fosse premiado.

Provocado pelo Manchester City, Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

