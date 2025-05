Não é a Premier League: saiba a liga que mais emociona os torcedores

O futebol europeu atrai a atenção de todos os fãs do esporte e gera curiosidade sobre as estatísticas e também preferência das torcidas. Em um estudo feito pela Sportradar foram analisados os 98 mil gols marcados nas cinco principais ligas da Europa ao longo dos 20 anos para descobrir qual delas mais emociona os torcedores. E detalhe: não se trata da Premier League.

Embora a liga inglesa seja considerada a mais disputada do Velho Continente e tenha maior média de gols em uma temporada, o estudo feito pela empresa líder global em dados esportivos e tecnologia para o esporte com ajuda de inteligência artifical identificou que a Bundesliga é a competição que mais causa emoção a quem assiste.

Desde a temporada 2005/06, mais de 18 mil gols foram marcados na Bundesliga, mesmo com a liga de 18 times tendo disputado entre 1.000 e 1.500 partidas a menos que as demais grandes ligas europeias no mesmo período.

Crescente dos gols nas cinco principais ligas da Europa em 20 anos; Bundesliga mais emociona torcedores (Foto: Reprodução/Sportradar)

Como resultado, os torcedores da liga alemã assistiram, em média, a 2,96 gols por jogo ao longo dessas duas décadas — número superior às médias registradas na Premier League (2,74), Serie A (2,68), La Liga (2,66) e Ligue 1 (2,53).

Além da Bundesliga, a liga que tem assumido a ponta de ser mais emocionante a quem assiste é a Ligue 1 devido ao aumento da média de gols. Em 2005/06 era de 2,13, já em 2024/25 essa média passou para 2,96 gols.

Em contrapartida, La Liga tem registrado uma queda no número de gols. Em 2005/06, a média era de 2,46 gols por jogo, similar à Premier League. A média cresceu na década seguinte, atingindo o pico de 2,94 gols por jogo em 2016/17 — época de auge de nomes como Messi, Luis Suárez, Neymar e Cristiano Ronaldo. Desde então, a média caiu para 2,62 gols por jogo na temporada 2024/25.

<em>Estudo feito pela Sportradar das principais ligas da Europa</em> Bundesliga 6.154 18.225 2,96 La Liga 7.600 20.237 2,66 Ligue 1 7.375 18.638 2,53 Premier League 7.600 20.845 2,74 Série A 7.600 20.386 2,68 Total geral 36.339 98.331 2,71

Como foi feito o estudo?

A empresa utilizou a média de gols por jogo como critério para medir o nível de emoção das partidas e, para isso, analisou mais de 36 mil confrontos disputados na Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha entre as temporadas 2005/06 e 2024/25.