Brasileiro se destaca na Bundesliga e termina como 2º com mais minutos

Na temporada 2024/25, Arthur Chaves consolidou seu nome no cenário europeu em sua primeira experiência no futebol alemão. O zagueiro, revelado pelo Avaí, foi um dos pilares defensivos do Hoffenheim e encerrou o ano com 34 partidas disputadas (31 como titular), dois gols marcados e 4.007 minutos em campo somando todas as competições (Bundesliga, Liga Europa e DFB Pokal).

Na Bundesliga, foram 3.306 minutos, o que fez dele o segundo brasileiro com mais tempo em campo na competição. E não parou por aí: entre os brasileiros atuando nas cinco principais ligas da Europa, Arthur foi o 25º com mais minutos.

O defensor também brilhou em números defensivos, integrando destaque em diversos rankings da Bundesliga. Veja os números de Arthur pela competição, de acordo com a plataforma de estatísticas Wyscout:

• 6º em duelos defensivos totais (223)

• 9º em duelos aéreos na própria área (34)

• 13º em taxa de êxito na área defensiva (67,65%)

• 18º em chutes interceptados (19)

• 20º em duelos aéreos totais (161)

Veja os números de Arthur Chaves na temporada

Arthur Chaves em ação pelo Hoffenheim, da Alemanha (Reprodução: Arthur Chaves)

No desempenho geral da temporada, Arthur teve as seguintes estatísticas:

• 70,7% de ações totais bem-sucedidas (2.463)

• 86,9% de passes certos (1.513)

• 57,6% de duelos vencidos (680)

• 53,9% de duelos aéreos vencidos (191)

• 161 interceptações e 401 recuperações de bola, sendo 27,4% no campo adversário

• 99 alívios de bola e 0 cartões vermelhos

• Além de: 17 arrancadas, 24 faltas sofridas e 4 assistências para finalizações

Com 24 anos, Arthur Chaves finaliza sua primeira temporada europeia como uma das grandes revelações defensivas brasileiras na elite do continente. A performance sólida promete novos capítulos importantes em sua trajetória internacional.

