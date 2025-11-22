Na volta do Camp Nou, Barcelona dá show e goleia Athletic Bilbao por La Liga
Raphinha também foi um dos destaques da partida, ao retornar de lesão após quase dois meses
- Matéria
- Mais Notícias
Neste sábado (22), o Camp Nou foi reinaugurado após quase três anos de espera. Com o estádio lotado — e ainda com capacidade reduzida —, o Barcelona não decepcionou os torcedores e venceu o Athletic Bilbao por 4 a 0, em duelo válido pela 13ª rodada de La Liga. Lewandowski, Ferran Torres, com dois gols, e Fermín marcaram para a equipe blaugrana.
Relacionadas
- Lance! Biz
Flamengo bate de frente com gigantes europeus e entra no top dez em venda de camisas
Lance! Biz22/11/2025
- Futebol Internacional
Dani Olmo: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!
Futebol Internacional21/11/2025
- Futebol Internacional
Barcelona fez ‘pedido’ para Lewandowski parar de fazer gols; veja
Futebol Internacional20/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Barcelona encostou na liderança de La Liga. A equipe chegou aos 31 pontos e empatou com o Real Madrid em pontuação. Porém, apesar de ter saldo de gols melhor, o clube não assumiu a primeira colocação devido ao principal critério de desempate: o confronto direto.
Como foi o jogo entre Barcelona x Athletic Bilbao?
Na volta ao Camp Nou, após quase três anos de espera, o Barcelona não queria decepcionar os seus torcedores presentes. Apesar do grande evento de reinauguração, a equipe blaugrana estava focada apenas na vitória, pois precisava encostar na liderança do Campeonato Espanhol. O Athletic Bilbao, por outro lado, buscava engrenar e subir na tabela, tornando o confronto extremamente competitivo.
O apoio da torcida — ainda que reduzida devido às obras — serviu como combustível para o Barcelona. E não demorou para fazer os fãs irem à loucura. Aos quatro minutos, após pressão no ataque, o Barcelona foi contundente na saída de bola do Athletic Bilbao e conseguiu o roubo. A pelota sobrou nos pés de Lewandowski, que avançou com categoria, aplicou uma bela caneta, chutou rasteiro e contou com um frango de Unai Simón para marcar o primeiro.
Após o gol, o Barcelona manteve a força e o domínio no jogo. A equipe jogava melhor e buscava ampliar o placar. Entretanto, com o passar da primeira etapa, o Athletic Bilbao foi mostrando suas garras e saindo mais ao ataque. Mesmo com menos posse, conseguiu equilibrar nas finalizações e levar perigo ao Barcelona.
Na reta final do primeiro tempo, veio o deleite para o torcedor culé. Após um jogo truncado, o Barcelona retomou a bola no campo de defesa. Em ataque rápido, Yamal recebeu na direita e, com muita categoria, deu uma trivela para Ferran Torres, que disparou em velocidade. O atacante recebeu e chutou com precisão, contando novamente com falha de Unai Simón, para marcar o segundo do Barcelona.
O segundo tempo começou com tudo. Após o apito de reinício, o Barcelona voltou com intensidade, enquanto o Athletic Bilbao adotava postura mais cautelosa. Com o ímpeto a plenos vapores, não demorou para o placar ser alterado. Aos quatro minutos, povoando o campo de ataque, o Barcelona pressionava a saída de bola — e a estratégia funcionou outra vez. Após o roubo, a jogada foi construída com toques rápidos até chegar aos pés de Fermín, que ficou cara a cara com Unai Simón. O espanhol não decepcionou e marcou o terceiro do Barcelona.
Pouco depois, os fãs culés comemoraram novamente — mas não por gol. Sancet, do Athletic Bilbao, deu forte entrada em Fermín López. O jogador recebeu cartão amarelo, mas o VAR recomendou revisão. Com a análise, o amarelo foi anulado e o vermelho direto foi apresentado.
Após a expulsão, o jogo esfriou. Ambas as equipes realizaram substituições visando os compromissos da Champions League no meio da semana. Ainda assim, o duelo permaneceu sob controle do Barcelona, que teve duas chances claras com Ferran Torres, parando em Unai Simón e no travessão. Apesar do susto, os lances foram invalidados por impedimento.
Na reta final, em clima de festa nas arquibancadas, mais aplausos surgiram. Raphinha voltou a pisar em campo e jogou seus primeiros minutos após quase dois meses se recuperando de lesão.
Chegando nos acréscimos, Yamal que fazia grande jogo, mostrou, mas uma vez porque é um dos melhores jogadores do mundo. Em lance individual no meio-campo, o espanhol driblou os marcadores e enfiou a bola entre os defensores para achar Ferran Torres em velocidade. O atacante não desperdiçou a chance e marcou o quarto, da goleada blaugrana. Assim, o Barcelona coroou a volta ao Camp Nou com uma grande vitória.
O que vem por aí?
Após a vitória, o Barcelona volta a campo nesta terça-feira (25), quando enfrentará o Chelsea, em jogo válido pela Champions League, previsto para às 17h (de Brasília). O Athletic Bilbao também terá compromisso pela Champions League, contra o Slavia Praga, no mesmo dia e horário.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias