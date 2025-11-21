Dani Olmo: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

Uma das estrelas do Barcelona, Dani Olmo é um dos nomes centrais da retomada do clube ao mais alto patamar do futebol europeu. O meio-campista chegou à Catalunha em 2024, em um dos movimentos mais simbólicos da reconstrução culé, juntando-se a outros astros que recolocaram a equipe no caminho dos títulos. E a resposta veio rápido: Copa do Rei, La Liga e Supercopa da Espanha na primeira temporada.



continua após a publicidade

Entretanto, apesar da grande participação nessa retomada, Dani Olmo não foi exatamente a força motriz do sucesso blaugrana. Mesmo com talento e protagonismo pontual, o espanhol acabou se tornando uma peça de suporte dentro de uma engrenagem comandada por jovens ainda mais decisivos. Diante disso, confira a análise completa do Lance! está no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Aos 27 anos, Dani Olmo é uma das presenças mais constantes na seleção espanhola e um dos nomes importantes do atual Barcelona. Formado em La Masia, o jogador não chegou a completar o ciclo natural de desenvolvimento dentro da base culé. Em vez disso, tomou uma decisão rara para um jovem espanhol: deixou a Catalunha rumo à Croácia para defender o Dínamo Zagreb – ainda com 16 anos.

No novo país, viveu um processo de formação muito acelerado. Entre 2015 e 2017, variou entre equipe principal e time B, ganhando minutos sem a pressão intensa dos centros tradicionais da Europa. Sua primeira virada de chave veio na temporada 2017/18, quando se consolidou como titular. Ao fim do ano, somou 9 gols e 6 assistências em 33 jogos, tornando-se um dos talentos mais promissores da liga croata.

continua após a publicidade

Na temporada seguinte, assumiu de vez o protagonismo. Foram 12 gols, 9 assistências e 44 jogos, além de desempenho dominante em torneios nacionais. Seus números e sua evolução constante chamaram atenção de toda a Europa, culminando em sua mudança para o RB Leipzig. Na Croácia, acumulou oito títulos e venceu duas vezes o prêmio de Melhor Jogador da Liga Croata, destaque que pavimentou seu salto para a Bundesliga.

Foi na Alemanha que Dani Olmo despontou para o mundo. Sua primeira meia-temporada, em 2019/20, mostrou lampejos – 3 gols e 1 assistência – e rendeu sua primeira convocação para a seleção espanhola. Já adaptado, ele explodiu em 20/21: 32 jogos de Bundesliga, 10 assistências, 5 gols e papel crucial no estilo do Leipzig.

Esse desempenho o consolidou como titular da Espanha e como uma das peças mais criativas da Bundesliga. Seu trabalho de entrelinhas, condução e agudez ofensiva o transformaram em um dos meio-campistas mais completos do país.

Em 2021/22, participou da campanha da Copa do Mundo, mas viveu uma temporada marcada por lesões. A oscilação física se repetiria no ano seguinte, embora ainda contribuísse com bons números: 5 gols e 11 assistências em 31 jogos. A conquista da Nations League, com papel relevante na Espanha, voltou a colocá-lo em evidência internacional.

Dani Olmo na temporada 2021/22(Foto: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig)

Em 2023/24, novamente sofreu com problemas físicos, mas marcou 8 gols e distribuiu 5 assistências em 25 jogos. Ao longo da passagem, dividiu protagonismo com nomes como Nkunku, Werner, Szoboszlai, Gvardiol e André Silva, dentro de um time muito coletivo – o que reforçava sua importância, mas também limitava o brilho individual.

Pela Espanha, Dani Olmo encontrou um cenário perfeito para mostrar seu melhor futebol. Desde a estreia em 2019, foi figura constante em convocações e esteve presente em todas as competições grandes desde então.

Na Euro 2020, foi um dos destaques da seleção: contribuiu com duas assistências nas oitavas, marcou em disputa de pênaltis nas quartas e voltou a ser decisivo na semifinal. Já na Copa do Mundo de 2022, estreou marcando contra a Costa Rica e foi titular em todos os jogos até a eliminação para Marrocos.

Seu auge, porém, veio na Euro 2024. Dani Olmo fez uma das melhores campanhas individuais do torneio, com três gols, sendo artilheiro da competição, ao lado de outros cinco jogadores, duas assistências e participações decisivas contra Geórgia, Alemanha e França.

Em agosto de 2024, Olmo retornou ao Barcelona, desta vez como contratação mais cara da janela culé. Sua chegada enfrentou entraves do fair play financeiro, o que atrasou sua inscrição na La Liga. Quando finalmente estreou, respondeu imediatamente: gol da vitória sobre o Rayo Vallecano e sequência inicial de três gols seguidos.

Seu primeiro semestre foi promissor, mas uma lesão interrompeu o embalo. Mesmo assim, fechou 2024 com bons números e voltou a ser inscrito no elenco após liberação judicial.

Dani Olmo em partida pelo Barcelona (Foto: Marc Graupera / Barcelona)

Na temporada completa de estreia (2024/25), fez 39 jogos, 12 gols e 7 assistências, participando ativamente dos títulos da Copa do Rei, La Liga e Supercopa da Espanha. Porém, depois do início explosivo, seu brilho foi gradualmente cedendo espaço à ascensão de jovens como Yamal, além de Pedri e Raphinha, que dividiram grande parte do protagonismo ofensivo.

⚽ Afinal, é craque ou só mídia? 📽️

Aos 27 anos, Dani Olmo subiu cada degrau de sua carreira com consistência, inteligência e bom futebol. Entretanto, é um caso particular: reúne talento acima da média, leitura de jogo e repertório técnico — mas nunca conseguiu sustentar o protagonismo absoluto esperado de um jogador do seu calibre.

Sim, existem partidas em que Olmo se torna o grande nome do time. Sua performance na Euro 2024 ou seus momentos decisivos no Leipzig mostram isso. Mas, na maioria das vezes, ele é um excelente coadjuvante, não a estrela principal.

Por isso, dentro do contexto de hype do "Super-Espanha" e "Super-Barcelona", Dani Olmo acaba sendo mais mídia do que craque. Não por falta de qualidade, e sim porque seu teto – ao que tudo indica – já foi alcançado. No Leipzig, nunca foi o protagonista máximo. No Barcelona, está atrás de Yamal, Raphinha e Pedri na hierarquia técnica.

Ainda assim, Dani Olmo é um ótimo jogador. Tem faro para títulos, vivenciando a melhor geração recente da Espanha, um Leipzig competitivo e um Barcelona renascido. Foi campeão da Euro, campeão da Nations League, destronou o Bayern na Alemanha e levantou troféus logo em sua chegada ao Barça. Mas, no panteão dos grandes craques do futebol mundial, Olmo permanece um degrau abaixo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial