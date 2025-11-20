menu hamburguer
Barcelona fez 'pedido' para Lewandowski parar de fazer gols; veja

Situação estaria ligada a possibilidade de pagar bônus adicionais ao Bayern

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
14:05
Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona em La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Na biografia de Robert Lewandowski, escrita pelo polonês Sebastian Staszewski, uma situação inusitada entre o atacante e o Barcelona chamou atenção. Já no fim da temporada 2022/23, o Barça teria pedido para Lewa "parar de marcar gols" diante de uma meta prevista no acordo entre os Blaugranas e Bayern de Munique.

Depois de ter se sagrado campeão antecipado de La Liga 2022/23, o Barcelona teria pedido para Lewandowski parar de marcar gols. Apesar de ter ficado "surpreso e confuso", o atacante polonês prontamente entendeu o motivo. Caso atingisse os 25 gols no Campeonato Espanhol, o Barça teria que desembolsar 2,5 milhões de euros (R$ 15,3 milhões na cotação atual) ao Bayern de Munique em bônus adicionais.

Naquela altura, Robert Lewandowski estava com 23 gols em La Liga e realmente cumpriu a exigência do Barcelona, conquistando, inclusive, o "Pichichi", prêmio entregue ao artilheiro de cada temporada da Liga Espanhola.

Robert Lewandowski comemora o 30º gol na temporada 2024-25, contra o Alavés, em La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)
Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona, contra o Alavés, em La Liga 2024/25 (Foto: Josep Lago/AFP)

Lewandowski deverá deixar o Barcelona ao fim da temporada

Robert Lewandowski está em seus últimos meses de contrato com o Barcelona e os interessados já começaram a bater na porta do atacante de 37 anos. Segundo informação recente do jornalista Sacha Tavolieri, da "Sky Sports", o Milan teria contatado o staff do polonês para demonstrar interesse e apurar as condições financeiras de um possível negócio. O vínculo do atacante polonês expira em junho de 2026 e ele poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro.

