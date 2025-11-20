Barcelona fez 'pedido' para Lewandowski parar de fazer gols; veja
Situação estaria ligada a possibilidade de pagar bônus adicionais ao Bayern
- Matéria
- Mais Notícias
Na biografia de Robert Lewandowski, escrita pelo polonês Sebastian Staszewski, uma situação inusitada entre o atacante e o Barcelona chamou atenção. Já no fim da temporada 2022/23, o Barça teria pedido para Lewa "parar de marcar gols" diante de uma meta prevista no acordo entre os Blaugranas e Bayern de Munique.
Relacionadas
- Lance! Biz
Inspirado em Ronaldinho, Barcelona lança novo uniforme para o El Clasico
Lance! Biz19/11/2025
- Futebol Internacional
Ídolo do Barcelona pode deixar o clube em janeiro
Futebol Internacional19/11/2025
- Futebol Internacional
Barcelona recebe aval e jogará duelo da Champions no Camp Nou
Futebol Internacional19/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Depois de ter se sagrado campeão antecipado de La Liga 2022/23, o Barcelona teria pedido para Lewandowski parar de marcar gols. Apesar de ter ficado "surpreso e confuso", o atacante polonês prontamente entendeu o motivo. Caso atingisse os 25 gols no Campeonato Espanhol, o Barça teria que desembolsar 2,5 milhões de euros (R$ 15,3 milhões na cotação atual) ao Bayern de Munique em bônus adicionais.
Naquela altura, Robert Lewandowski estava com 23 gols em La Liga e realmente cumpriu a exigência do Barcelona, conquistando, inclusive, o "Pichichi", prêmio entregue ao artilheiro de cada temporada da Liga Espanhola.
Lewandowski deverá deixar o Barcelona ao fim da temporada
Robert Lewandowski está em seus últimos meses de contrato com o Barcelona e os interessados já começaram a bater na porta do atacante de 37 anos. Segundo informação recente do jornalista Sacha Tavolieri, da "Sky Sports", o Milan teria contatado o staff do polonês para demonstrar interesse e apurar as condições financeiras de um possível negócio. O vínculo do atacante polonês expira em junho de 2026 e ele poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias