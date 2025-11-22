Flamengo bate de frente com gigantes europeus e entra no top dez em venda de camisas

Um levantamento realizado pela "Euroméricas Sports Marketing", empresa de consultoria de marketing esportivo, mostra que o Flamengo está entre os dez clubes que mais venderam camisas entre janeiro e outubro de 2025. O rubro-negro carioca bate de frente com equipes expressivas do futebol mundial no volume de vendas e supera 1 milhão de peças comercializadas no período.

O ranking tem a dupla Real Madrid e Barcelona no topo, com vantagem para os Merengues que somam 3,13 milhões de camisas vendidas ao redor do mundo neste ano. O time catalão vem logo depois na lista, com 2,94 milhões unidades. O atual campeão da Champions League e vice do Mundial de Clubes, o PSG fecha o top três e está em alta no ano de 2025 e comercializou 2,54 milhões de uniformes. Em comparação, o rubro-negro comercializou 1,67 milhão de peças.

O ranking mostra outros grandes clubes europeus, como Bayern de Munique (4º, com 2,37 milhões), Manchester United (7º, com 1,85 milhão) e Chelsea (9º, com 1,42 milhão). Os Blues, que estão entre os maiores da Inglaterra, fica atrás do Flamengo na temporada, o que reforça o potencial comercial que o rubro-negro alcançou neste ano, onde disputou a competição da Fifa e ainda briga pelos títulos de Libertadores e Brasileirão. Vale reforçar que o tamanho do mercado brasileiro, com população significativamente maior que outros países da Europa.

No top dez não aparecem outros times de destaque no Velho Continente, como Liverpool, Manchester City e Arsenal, na Inglaterra, Atlético de Madrid, na Espanha, e nenhum dos grandes times da Itália, como Milan, Inter de Milão e Juventus.

Mas o Flamengo não é o único fora da América do Sul que se destaca na lista de camisas mais vendidas no mundo. O Boca Juniors acirra a disputa entre Brasil e Argentina neste ranking e fica à frente do rubro-negro, ocupando a 6ª posição da lista, com 1,93 milhão de camisas vendidas entre janeiro e outubro deste.

Apesar de estarem em mercados mais "alternativos" do futebol, o Inter Miami, de Lionel Messi, e o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, também figuram na seleta lista e reforçam que a presença dos dois craques globais nos elencos ajudam a alavancar a venda dos uniformes dos times, tornando capaz de competir com outras marcas do meio. Nessa disputa, vantagem para o time da MLS, que soma mais de 2 milhões de uniformes, contra 1,28 milhão do time saudita, que fecha a lista na 10ª posição.

Veja os dez clubes que mais venderam camisa no mundo em 2025

1 . Real Madrid - 3,13 milhões 2 . Barcelona - 2,94 milhões 3 . PSG - 2,54 milhões 4 . Bayern de Munique - 2,37 milhões 5 . Inter Miami - 2,16 milhões 6 . Boca Juniors - 1,93 milhão 7 . Manchester United - 1,85 milhão 8 . Flamengo - 1,67 milhão 9 . Chelsea - 1,42 milhão 10 . Al-Nassr - 1,28 milhão