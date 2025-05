Desde a chegada de Lionel Messi em junho de 2023, o Inter Miami tem se destacado não apenas dentro de campo, mas também no mercado esportivo global. De acordo com ranking divulgado pela CNBC, com base em dados financeiros da Sportico e da Sports Value, o clube norte-americano figura entre os 25 mais valiosos do mundo, ocupando a 22ª colocação, com valor estimado em 1 bilhão de dólares.

Outros clubes da MLS também integram a lista, como o Los Angeles FC (20º, 1,05 bilhão de dólares) e o LA Galaxy (21º, 1,03 bilhão). O top-3 mundial é formado por Real Madrid (6,7 bilhões), Manchester United (6 bilhões) e Barcelona (5,65 bilhões de dólares).

Receita do clube cresce 131% em um ano

A chegada de Messi impulsionou diretamente as receitas do Inter Miami. O faturamento anual da equipe passou de 55 milhões de dólares antes da contratação do argentino para 127 milhões no primeiro ano com o craque, um crescimento de 131%. Em 2024, o valor chegou a 190 milhões de dólares, consolidando a nova fase do clube dentro e fora dos Estados Unidos.

No mesmo período, a MLS na totalidade também apresentou crescimento. Segundo estudo da SponsorUnited, a liga arrecadou 665 milhões de dólares em patrocínios em 2024, alta de 13% em relação ao ano anterior.

- Tanto os clubes quanto as ligas e demais entidades norte-americanas têm trabalhado em conjunto em torno do fortalecimento do futebol local. E, evidentemente, a chegada do Messi foi estratégica e contribuiu para todo esse movimento - afirma Joaquim Lo Prete, da Absolut Sport.

Turnê internacional e exposição imersiva completam estratégia

Com a presença de Messi, o Inter Miami também ampliou sua presença internacional, realizando amistosos em países como Peru, Panamá e Honduras no início do ano. Além disso, o astro argentino protagoniza a exposição imersiva “The Messi Experience – A Dream Come True”, que passou por cidades como Miami, Buenos Aires e São Paulo, oferecendo ao público uma jornada interativa pela carreira do craque.