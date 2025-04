A cinco jogos do fim do Campeonato Italiano, o Napoli teve uma notícia ruim para os próximos desafios. O atacante David Neres teve lesão diagnosticada e não poderá reforçar a equipe de Antonio Conte, que está na briga pelo título do torneio com a Inter de Milão, por, pelo menos, duas semanas. A informação foi confirmada pelo clube em suas redes sociais.

Na última terça-feira, o brasileiro foi submetido a exames, que detectaram uma lesão no músculo sóleo da perna esquerda. Neres se machucou durante o treino de preparação para o confronto contra o Monza, vencida pelo Napoli por 1 a 0.

Segundo o comunicado oficial, o atacante já começou o processo de recuperação, porém ainda não tem data para retornar aos gramados. A tendência é que ele perca os jogos contra Torino, Lecce e Genoa, entre 27 de abril e 11 de maio.

O Campeonato Italiano terminará no dia 25 de maio. Ou seja, neste cenário, David Neres só ficaria à disposição de Conte para os últimos dois confrontos contra Parma (fora de casa) e Cagliari (em casa), respectivamente.

Nos 25 jogos disputados da Serie A, o ex-São Paulo marcou dois gols e deu quatro assistências. Com as atuações, Neres se tornou um dos principais nomes do Napoli na temporada.

Napoli sem David Neres e a briga pelo título do Italiano

Com a lesão do brasileiro, a tendência é que Antonio Conte mude o esquema tático da equipe, assim como fez em outras ausências de Neres durante a competição. Na ocasião, o Napoli deixou de jogar em 4-3-3 e passou a atuar em 3-5-2.

A mudança ocorre em meio à briga com a Inter de Milão pelo título do nacional. Atualmente, as equipes estão empatadas com 71 pontos na tabela de classificação do Campeonato Italiano, mas o adversário está liderando por conta do saldo de gols. No entanto, pelo regulamento da competição, a decisão do troféu não é feita pela diferença de tentos. A regra foi alterada na temporada de 2022, e, desta forma, há uma partida adicional às equipes que terminem os pontos corridos empatadas.

Comunicado do Napoli

David Neres passou por exames instrumentais hoje no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma lesão distrativa no sóleo da perna esquerda.O jogador de futebol italiano já iniciou seu processo de reabilitação.