A vitória do Napoli sobre o Empoli, por 3 a 0, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano teve um gosto especial para o atacante Lukaku: ele superou Diego Armando Maradona em gols na Série A. Além de duas assistências, o belga marcou um gol, que o fez chegar aos 82 gols na liga nacional.

Diferente de Maradona, que fez toda a sua carreira na Campeonato Italiano pelo Napoli, Lukaku passou por três clubes da Série A. O belga passou pela Inter de Milão, time em que fez 57 gols, Roma, onde marcou mais 13 vezes, até chegar ao Napoli e colocar a bola na rede em mais 12 oportunidades.

Apesar de superar o recorde da lenda argentina em toda a Itália, suas conquistas em Nápoles seguem intactas, visto que Lukaku chegou no clube apenas em setembro de 2024, após o empréstimo de Osimhen para o Galatasaray. Até o momento, o jogador é responsável diretamente por 43% dos gols da equipe na atual temporada da Série A.

Chegada de Lukaku ao Napoli

Historicamente, a junção com Antonio Conte é muito eficiente ao camisa 9. Foi sob o comando do italiano que Lukaku viveu as suas melhores temporadas, entre 2019 e 2021, em que marcou 65 gols e deu 15 assistências em 95 jogos pela Inter de Milão.

Lukaku foi contratado pelo Napoli por 45 milhões de euros, incluindo bônus e variáveis. O vínculo com os Gli Azzurri vai até junho de 2027. Ele desembarcou em Nápoles após uma segunda passagem frustrante pelo Chelsea, em que chegou a ser emprestado para a Internazionale e Roma.

