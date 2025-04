Papa Francisco faleceu na segunda-feira (21), aos 88 anos, às 2h35 (de Brasília). Conhecido pela devoção ao San Lorenzo, o pontífice passou uma vida ligada ao futebol, e recebeu homenagens por clubes ao redor do globo. Contudo, existe um clube italiano que não pôde fazer o mesmo ato de condolências por conta de uma coincidência fúnebre.

As últimas trocas de papado aconteceram em confluência com promoções do Avellino, clube centenário do Calcio. Com o falecimento de Francisco, não foi diferente. A equipe ascendeu da terceira divisão nacional para o segundo escalão no Sábado de Aleluia (19), com a vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Sorrento. O resultado rendeu a consolidação da liderança da tabela com 72 pontos, oito a frente do vice-líder.

Avellino: o time do conclave 🟢⚪

O histórico do Avelino é positivo desde 1958, ano em que papa Pio XII faleceu após 19 anos e 221 dias de cargo. Na época, o clube foi admitido na Série C italiana. O mesmo caso ocorreu com o pontífice seguinte, João XXIII, em 1963.

1978 foi um ano histórico para o papado, com três pessoas na função mais alta da Igreja Católica: Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Ao final daquela temporada, o Avellino foi promovido à elite do futebol italiano. Com a morte do polonês após 26 anos como líder, o time voltou a ter sucesso em campo, com o acesso à Série B. A exceção ocorreu quando Bento XVI deixou ao cargo, em 2013, por causa complicações de saúde. A decisão do alemão fez história ao se tornar o primeiro Papa a renunciar em mais de 600 anos.

