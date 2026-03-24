Na briga pelo título, clube francês recusa adiamento de duelo contra PSG

A diretoria do Lens anunciou oficialmente a recusa em adiar a partida contra o PSG, válida pela 29ª rodada da Ligue 1 e originalmente marcada para o dia 11 de abril. O confronto direto pela liderança do campeonato acontece exatamente entre os dois jogos do Paris Saint-Germain contra o Liverpool, pelas quartas de final da Champions League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Motivo do pedido

O PSG solicitou a remarcação da partida à liga francesa com o objetivo de garantir um maior período de descanso e recuperação para o duelo continental contra a equipe inglesa, cujas partidas estão agendadas para os dias 8 e 14 de abril.

continua após a publicidade

A equipe parisiense já havia conseguido um adiamento semelhante anteriormente, em partida contra o Nantes, para focar no confronto das oitavas de final contra o Chelsea.

O PSG venceu o Chelsea por 3 a 0 na Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Posição oficial e os argumentos do Lens

Atual vice-líder do campeonato com 59 pontos, apenas um atrás do PSG, o Lens emitiu um forte comunicado defendendo a manutenção da data original por questões de equidade esportiva. A diretoria argumentou que o adiamento forçaria a equipe a ficar 15 dias sem atuar, seguidos por uma sequência desgastante de três partidas em uma única semana.

continua após a publicidade

O clube criticou abertamente a postura de tratar o calendário nacional como uma mera variável de ajuste para atender às ambições europeias das equipes de maior orçamento. Veja o comunicado do Lens:

"No último 6 de março, a programação do confronto entre o Racing Club de Lens e o Paris Saint-Germain foi interrompida, oficializando um quadro ao qual todos foram então convidados a se conformar. Em um espírito de responsabilidade e moderação, o Racing Club de Lens, desde as primeiras solicitações, informou ao Paris Saint-Germain sua intenção de não ver essa data modificada. Fiel a uma certa ideia de estabilidade esportiva, o clube também havia escolhido se abster de qualquer comunicação pública sobre o assunto. No entanto, a multiplicação recente de declarações, intervenções e sugestões diversas nos leva hoje a romper com essa reserva. Parece-nos, de fato, que um sentimento preocupante tende a se instalar: o de um Campeonato Francês progressivamente rebaixado ao status de variável de ajuste ao capricho dos imperativos europeus de alguns. Uma concepção singular de equidade esportiva, cuja equivalente é difícil encontrar nas outras grandes competições continentais. Modificar hoje a data desse confronto equivaleria, para o Racing Club de Lens, a ser privado de competição por 15 dias e depois encadear partidas a cada três dias — um ritmo que não corresponde nem ao definido no início do campeonato, nem aos meios de um clube que poderia absorver sem consequências esse tipo de novas restrições. Seria, portanto, entendido que o décimo orçamento do campeonato deveria se adaptar às exigências dos mais poderosos, em nome de interesses que, manifestamente, ultrapassariam agora o quadro doméstico, o qual já foi aliviado nas últimas temporadas (Ligue 1 com 18 clubes, fim da Copa da Liga). Além desse caso particular, a questão colocada é mais essencial: a do respeito devido à própria competição. Pois é permitido questionar quando, em seu próprio solo, o campeonato parece às vezes rebaixado atrás de outras ambições, por mais legítimas que sejam."

Lens eliminou o Lyon, de Endrick, na Copa da França (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Decisão nas mãos da organização do campeonato

Apesar da oposição formal e pública do Lens, a palavra final sobre a alteração do calendário caberá à Ligue de Football Professionnel (LFP). A entidade organizadora do futebol francês tem uma reunião marcada para esta quinta-feira para avaliar o pedido do PSG e tomar uma decisão definitiva, pesando a representatividade do país na Europa contra a integridade da disputa pelo título nacional.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.