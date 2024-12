A partir de janeiro, o zagueiro Rodrigão, do Zenit, pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Com o vínculo chegando ao fim na Rússia no meio de 2025, o jogador revelado pelo Atlético-MG avalia quais são os próximos passos da carreira. Um retorno ao Brasil não está descartado.

No contrato dele com o time de São Petersburgo existe uma cláusula de renovação automática ao término da temporada 2024/25, mas o jogador não deve exercer. Rodrigão está no Zenit desde a metade de 2022.

- O futuro já está sendo tratado com muito cuidado e planejamento. Quero dar sequência na minha carreira onde eu sentir que vou ser bem recebido e que a minha família esteja bem. Estou muito focado no futuro e com bastante confiança que Deus está preparando o melhor para o meu caminho - afirmou Rodrigão, de 29 anos, que foi bicampeão do Campeonato Russo e da Supercopa da Rússia, além de uma Taça da Rússia.

Na passagem pelo Brasil, Rodrigão jogou no sub-17 e no sub-20 do Atlético-MG. Depois subiu ao profissional em 2016 e foi emprestado para Caldense e Coimbra-MG para ganhar mais experiência. No ano seguinte fez três jogos na temporada pelo Galo.

O defensor esteve presente na equipe sub-23 do Atlético-MG até se transferir para o Boa Esporte. Em seguida, passou pela Ferroviária antes de ir ao futebol europeu. Defendeu o Gil Vicente, de Portugal, o Sochi, da Rússia e, agora, o Zenit, onde tem 53 jogos e dois gols marcados.

