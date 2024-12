Guardiola confirma novo problema para o Manchester City na temporada

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, vive a pior fase da carreira na temporada 2024-25. Além da falta de resultados no comando da equipe, o treinador está tendo que lidar com o alto volume de jogadores lesionados. O nome da vez é o zagueiro português Rúben Dias, que se machucou durante a derrota para o Manchester United, por 2 a 1, no último domingo (15), pela Premier League.

Em entrevista coletiva anterior ao duelo contra o Aston Villa, pela 17ª rodada da liga inglesa, o treinador confirmou o desfalque do defensor português entre as próximas três a quatro semanas.

— Dias ficará afastado por três ou quatro semanas. Ele tem um problema muscular, sentiu algo depois de jogar 75 minutos contra o Manchester United. Ele está forte e continuou em campo, mas agora está lesionado

Problemas no Manchester City

Dias se junta a uma extensa lista de problemas no departamento médico do Manchester City. Além dele. Nathan Aké, Oscar Bobb, John Stones, Manuel Akanji, e o mais importante, Rodri, têm desfalcado o time nas últimas partidas. O atual melhor do mundo, inclusive, está fora da temporada.

Rodri, volante do Manchester City, está fora da temporada 2024-25 (Foto: Paul Ellis/AFP)

A lesão é apenas mais uma notícia ruim em meio à péssima fase do time inglês. Após a derrota no clássico para o Manchester United, a oitava desde o mês de outubro, Guardiola chegou a afirmar que "o time não era bom o suficiente". Desta vez, mais otimista, o espanhol buscou tratar a situação com otimismo e projetou a retomada da equipe na temporada.

— Temos que começar do zero. Passei por maus momentos como treinador, mas sempre conseguimos mudar a dinâmica. Agora está nos custando mais. Temos que vencer. Não importa quais problemas tenhamos, temos que fazer isso e não estamos fazendo. Sei que voltaremos a ser nós mesmos assim que tivermos um bom resultado e toda a equipe estiver disponível. Só quero ter todos os jogadores, todo o elenco.

Na quinta colocação na Premier League, o time de Pep Guardiola vive um deserto de resultados positivos e se vê cada vez mais distante do título da Premier League, nove pontos atrás do líder Liverpool. Além do desempenho ruim na liga, o time já foi eliminado na Copa da Liga Inglesa e jogará a vida na rodada final da fase de liga na Champions League. Na competição continental, o City é 22º colocado e corre risco de ser eliminado ainda na primeira fase.

