O sorteio do Mundial de Clubes 2025 será realizado na tarde desta quinta-feira (5), em Miami, nos Estados Unidos. A cerimônia começará às 15h (de Brasília), e terá a transmissão da da CazéTV (Youtube), Disney+, Fifa+ e da ESPN (no Youtube e TikTok). ➡️Clique para assistir no Disney+

A competição da Fifa, que também acontecerá no país norte-americano, entre os dias 15 de junho a 13 de julho do ano que vem, contará com as participações de quatro times brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Como será o sorteio do Mundial de Clubes 2025?

A Fifa separou as 32 equipes classificadas em quatro potes, levando em conta as posições no ranking criado pela entidade para a competição. O primeiro pote é composto pelas quatro equipes mais bem classificadas da Europa, juntamente com as quatro equipes mais bem classificadas da América do Sul. É neste pote que Flamengo, Palmeiras e Fluminense se encontram, juntamente com Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique e River Plate.

Já o pote 2 é composto pelas equipes restantes da Europa. No terceiro pote ficam as duas equipes mais bem classificadas da Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, juntamente com os dois clubes restantes da América do Sul. No pote 4, as duas equipes restantes da Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, juntamente com o representante da Oceania e a equipe que representa o país anfitrião, o Inter Miami.

Pote 1

Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense.

Pote 2

Chelsea, Borussia Dortmund, Internazionale, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e Salzburgo.

Pote 3

Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad AC, Monterrey, Club León, CA Boca Juniors e Botafogo.

Pote 4

Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance Sportive da Tunísia, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City e Inter Miami.

O troféu do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Divulgação/FIFA)

O princípio geral do sorteio do Mundial é que nenhum grupo pode apresentar mais de um time da mesma confederação. Isso se aplica a todas as confederações, exceto a Uefa (Europa), que será representada por 12 clubes no torneio. Ou seja, quatro dos oito grupos apresentarão dois clubes europeus.

Outras restrições determinarão que clubes de uma mesma entidade não poderão pertencer ao mesmo grupo. Portanto, os clubes sul-americanos não poderão ser alocados em uma mesma chave. Todas as equipes do Pote 1 serão cabeças-de-chave para os grupos em que forem sorteados. O Inter Miami jogará a partida de abertura do torneio no Hard Rock Stadium, em Miami, enquanto o Seattle Sounders abrirá a campanha no Lumen Field, em Seattle, logo depois.

O cronograma completo das partidas do Mundial de Clubes, incluindo estádios e horários de cada partida, será finalizado e publicado após o sorteio. Segundo a Fifa, levará em consideração uma série de fatores, incluindo critérios esportivos e centrados nos jogadores, fãs locais e viajantes e considerações de transmissão global.