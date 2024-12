Mundial de Clubes 2025: brasileiros podem encarar ‘grupo da morte’

A Fifa sorteia nesta quinta-feira (5), em Miami, os grupos do Mundial de Clubes 2025. Com quatro representantes, o Brasil é o país que mais terá equipes disputando a competição, e já é certo que Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo não irão se enfrentar na primeira fase. Mas, dependendo de como as bolinhas forem sorteadas a partir das 15h (de Brasília), os brasileiros poderão ter de encarar algum "grupo da morte".

Dentre as equipes do País, o Botafogo é aquela que tem mais chances de cair em um grupo difícil. Isso porque a equipe carioca está no Pote 3, e necessariamente terá dois times europeus em sua chave do Mundial de Clubes 2025.

Um deles será um dos cabeças de chave — Bayern de Munique (ALE), Real Madrid (ESP), Manchester City (ING) ou Paris Saint-Germain (FRA). O outro será algum representante do Pote 2, que pode ser Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Borussia Dortmund (ALE), Chelsea (ING), Inter de Milão (ITA), Juventus (ITA), Porto (POR) ou RB Salzburg (AUT).

Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão no Pote 1 e, portanto, terão pela frente um único representante da Uefa na primeira fase. O adversário será um dos oito que integram o Pote 2.

Inter Miami, de Messi, está no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Brennan Asplen/AFP)

Times de Neymar e Messi estão no Mundial de Clubes 2025

Todos os brasileiros, porém, ainda podem compor grupo com outras duas equipes consideradas mais fortes. No Pote 3, por exemplo, estão o Al Hilal, de Neymar, e dois times do futebol mexicano, o León e o Monterrey. O Boca Juniors também está nesse pote, mas pelas regras do sorteio não poderá enfrentar outra equipe sul-americana na primeira fase.

O Pote 4 reúne as equipes, em tese, mais fracas do Mundial. Mas pelo menos uma delas merece atenção: o anfitrião Inter Miami, do craque Lionel Messi.