Torcedores se desesperam com lesão de peso no Botafogo: ‘Volta’

Junto à confirmação do Botafogo de que o goleiro Neto precisará passar por cirurgia veio o desespero dos torcedores. O tempo estimulado de recuperação de uma ruptura completa do reto femoral da coxa direita, é de 12 a 20 semanas. Assim, é provável que o jogador perca o restante da temporada.

Web reage à lesão de Neto

Quando o Léo Linck machucou, o Gatito quase voltou. O Neto agora machucou. Por que não tentá-lo novamente, Botafogo? Volta pra casa, Gatito. Eu apoio e vcs? - @PedroPPBoficial no X.

O ano de 2025 do Botafogo está inacreditável:

Venda de John encaminhada ao West Ham. Botafogo contrata Neto para substituí-lo. John volta atrás e decide permanecer no clube. Dias depois, é vendido ao Nottingham. Neto falha nas quartas de final da Copa do Brasil e não defende nenhum pênalti na disputa. Botafogo é eliminado da Copa do Brasil. Neto sofre grave lesão e perde o restante da temporada. Léo Linck, de terceiro goleiro, assume a titularidade - @futtmais no X.

O que acertaram de contratações ano passado erraram nessa - @TianoDuarte no X.

Já perdi as contas de quantas péssimas contratações fizemos - @futenter01_ no X.

Números do goleiro pelo Botafogo

Neto chegou ao Botafogo no início de agosto para substituir John, na época próximo de reforçar o West Ham e que se transferiu para o Nottingham Forest ao final da janela. Desde então, o novo goleiro alvinegro entrou em campo quatro vezes pelo Glorioso, com quatro gols sofridos.

O camisa 22 precisou ser substituído aos 46 minutos do primeiro tempo na derrota para o São Paulo, no último domingo (14). Ele caiu com dores após chutar e bola, recebeu atendimento deixou o campo para dar lugar a Léo Linck logo antes do intervalo.

