Na última segunda-feira (15), a esposa de Lyanco desabafou sobre as dificuldades de ser casada com um jogador de futebol. A repercussão veio não só por parte de internautas, como também da esposa de Wenderson Galeno, Lorena Lopes. O jogador, que atua no Al-Ahli, da Arábia Saudita, foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira. ▶️ Assista abaixo;

O desabafo da esposa de Lyanco veio após o zagueiro discutir com Neymar em campo e cometer o pênalti que resultou no gol de empate do Santos contra o Atlético Mineiro.

Transcrição de trechos do vídeo:

"Não amiga, não é. Apareceu um vídeo para mim ontem, eu particularmente não sei quem é, mas sei que é esposa de jogador (Yasmin e Lyanco), fazendo um drama sobre ser esposa de jogar. Eu tenho local de fala porque eu também sou. Me agonia muito quem faz muito drama sobre uma coisa que não precisa. Claro que (ser casada com jogador de futebol) tem seus lados negativos, como ver seu marido sendo xingado, até mesmo você sendo xingada. Vai sofrer "hate", pressão, tem dias que você vai chegar em casa e o clima vai estar uma m**da porque o jogo foi ruim e você precisa, sim, ser o suporte do seu marido. Mas isso acontece em todo e qualquer casamento. Claro que nem todos os casamentos envolve pessoas com os problemas de se ter uma vida pública, mas fazer um drama dobre isso é realmente não reconhecer o privilégio que você tem na vida. Sinceramente eu não nos vejo como mulheres guerreiras".

"Aquela esposa que fica em casa cuidando dos filhos quando o marido sai 4 horas da manhã para trabalhar, isso sim é difícil apoiar. Mas você ficar em casa apoiando seu marido, tendo o dinheiro na conta, podendo comprar qualquer coisa que você quiser. Se a gente tiver triste e quiser ir no shopping comprar uma bolsa a gente pode, enquanto outras mulheres as vezes não tem dinheiro para ir fazer a unha. Ou até a mulher que trabalha e só vê o marido na hora de dormir".