Lance! divulga teaser de documentário do tetra do Flamengo na Libertadores

O Lance! divulgou nesta terça-feira (1) o teaser oficial do documentário sobre a conquista do tetracampeonato do Flamengo na Copa Libertadores, produção inédita que chegará ao YouTube nos próximos dias. O material antecipa imagens exclusivas da campanha que levou o Rubro-Negro ao título continental de 2025 após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado (29), em Lima, no Peru.

O documentário do Lance! busca oferecer ao torcedor um olhar mais profundo sobre a jornada rubro-negra, explorando o ambiente da capital peruana e pelas ruas do Rio de Janeiro. que mais uma vez deu um verdadeiro show. Parte central do teaser destaca o impacto do AeroFla, que reuniu milhares de torcedores no embarque e no desembarque da delegação, transformando aeroportos em palcos de celebração. As imagens mostram bandeirões, sinalizadores, cânticos incessantes e uma atmosfera que parecia antecipar a conquista mesmo antes da bola rolar no Monumental de Lima. O duelo decisivo ficou marcado pelo gol de Danilo, já no segundo tempo, que garantiu ao clube sua quarta taça do torneio, somando-se às conquistas de 1981, 2019 e 2022.

A produção ainda traz registros emocionantes da festa em Lima, onde torcedores de todas as regiões do Brasil tomaram ruas, praças e arredores do estádio, criando um clima próprio de final de Libertadores. O teaser também dedica atenção especial ao retorno do Flamengo ao Rio de Janeiro, que se transformou em mais um capítulo épico da comemoração. Ainda de madrugada, uma multidão aguardou a chegada da delegação, que foi recebida com aplausos, fogos e o tradicional mar vermelho e preto.

Já no Centro, jogadores e membros da comissão técnica participaram de um grande cortejo em carro aberto, recebendo o carinho dos torcedores que lotaram avenidas e prédios históricos. A celebração também fez referência ao trabalho de Filipe Luís, comandante do Flamengo na campanha do tetracampeonato. O título coroou a evolução da equipe sob o seu comando e reforçou seu nome como peça central neste novo capítulo da história rubro-negra.

Com cenas impactantes e um olhar do torcedor emocionado, o documentário será uma homenagem à paixão do torcedor e à grandeza do Flamengo, eternizando uma conquista que entrou para o imaginário rubro-negro.

