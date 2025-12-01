A nova era vitoriosa do Flamengo reacendeu um debate que divide torcedores e especialistas: a atual geração multi-campeã do Rubro-Negro é maior que a icônica 'Geração de 81', comandada por Zico? Após mais um título de Libertadores, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, colunistas do Lance!, apresentam seus pontos de vista.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🗣️Eduardo Tironi:

O Flamengo de 1981 é um dos maiores times da história do futebol. Uma reunião de craques espetaculares, muitos que estavam em uma das maiores seleções brasileiras da história, a de 1982. A comparação é injusta porque nos anos 80 o futebol como negócio era muito diferente. A Libertadores era quase uma impossibilidade para os brasileiros, por exemplo. Hoje é um torneio basicamente para times brasileiros, que são muito mais fortes. Então, não acho que a geração atual superou a de 1981. São dois momentos espetaculares da história do clube.

🗣️Lúcio de Castro:

Ter uma resposta além do sim ou do não é ficar no muro nesse caso. Essa resposta vai muito além de número de títulos ou feitos. Ela tem a ver com construções simbólicas, afetos. Num país que tem dificuldade para construir memórias, a torcida do Flamengo fez algo quase único em construir um mito em torno de Zico. Que passa de pai para filho e agora netos. Incontestável como o maior por todas as gerações de rubro-negros. Então, por isso, nenhuma geração poderá ser maior do que a geração que tinha Zico. E isso não diminui em nada a atual. Que poderá ganhar mais, e já é enorme. Mas a outra, além de ter mudado o patamar do clube, tinha Zico e isso basta no Flamengo para ser incomparável.

continua após a publicidade

🗣️Gustavo Fogaça:

Eu diria que não e ninguém vai superar, porque sempre os primeiros, né, o pioneirismo de quem faz primeiro tem uma importância muito maior do que quem faz depois, porque aquela geração, ela botou o Flamengo na vitrine do mundo quando ninguém. Não sabia quem era o Flamengo, quando o mundo não conhecia o Flamengo, com jogadores que tinham se formado e feito toda a carreira no Brasil, não tinha uma experiência internacional, não havia nenhum retrospecto de ganhar Libertadores, de ganhar Mundial e aquela geração conseguiu fazer aquilo. Então, para mim, eles são fundamentais e ninguém vai ser mais importante do que eles, por eles terem sido os primeiros, que abriram as portas do mundo para o Flamengo. Tudo que veio depois, veio depois. Então, é por isso que aquela geração, para mim, é incomparável e ainda será sempre a mais importante.

Zico abriu caminho para que 'Geração Arrascaeta' varresse títulos pelo Flamengo

Zico foi protagonista da primeira conquista do Flamengo na Libertadores, em 1981, quando marcou quatro gols nos três jogos da final contra o Cobreloa, do Chile. Após esse título histórico, o clube carioca voltou a vencer a competição em 2019, 2022 e agora em 2025.

continua após a publicidade

Com esta conquista, o time se tornou o primeiro clube brasileiro a alcançar quatro títulos na competição.

+ Aposte na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Duelo de gerações vitoriosas levantam debate entre torcedores do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)



