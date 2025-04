Müller iguala Messi em marca história pela Champions League

No confronto entre Bayern de Munique e Inter de Milão, válido pelo confronto de volta das quartas de final da Champions League, Thomas Müller alcançou uma marca histórica na competição, igualando Lionel Messi. O astro alemão se tornou o 3º jogador com mais partidas no torneio, empatando com o argentino em 163 duelos disputados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O lendário jogador do Bayern de Munique já tinha seu nome marcado na história do clube. Agora, Müller anota mais um recorde pela equipe, se tornando o terceiro jogador com mais partidas pela Champions League e o primeiro do time alemão no torneio. Além disso, o jogador ganhou dois títulos da "orelhuda". Caso o Bayern passe de fase, atacante campeão do mundo de 2014 pode ultrapassar Messi e se isolar na terceira posição.

continua após a publicidade

Thomas Muller em ação pelo Bayern de Munique (Foto: AFP)

➡️ Muller anuncia saída do Bayern de Munique após 25 anos

O jogador do Bayern de Munique, com o marco histórico alcançado, empata com Messi em 163 partidas, e fica atrás dos ídolos do Real Madrid, Iker Casillas e Cristiano Ronaldo. O goleiro espanhol tem 177 jogos na Champions League, enquanto o astro português, que também é o maior artilheiro na competição, acumulou 183 duelos.

Müller na história do Bayern de Munique

Thomas Müller fez história em sua passagem pelo Bayern de Munique. O jogador chegou ao clube em 2000, quando tinha apenas 10 anos, passou por todas as categorias de base e subiu para o time profissional em 2008/09.

continua após a publicidade

De lá para cá, foram 745 jogos com a camisa da equipe bávara, com 248 gols e 274 assistências anotadas no único clube da carreira profissional do atacante. O astro conquistou 32 títulos pelo Bayern, incluindo duas Champions League, dois Mundiais de Clubes e 12 Bundesligas, além da Copa do Mundo pela Alemanha. Na "orelhuda", o jogador disputou 163 partidas, anotou 57 gols e deu 34 assistências.

Thomas Müller anunciou que deixará o Bayern de Munique após 25 anos de trajetória no clube. O anúncio foi feito pelo próprio jogador através de suas redes sociais. O atacante alemão comunicou que deixará o clube ao final da temporada europeia, em junho, encerrando um ciclo repleto de conquistas na equipe da Baviera.

Müller na mira do Internacional?

De saída do Bayern de Munique após 25 anos, Thomas Müller já procura seu próximo destino para a próxima temporada. De acordo com o jornal "Bild", da Alemanha, o Internacional seria um dos clubes interessados na contratação do meia alemão. No entanto, segundo apuração do Lance!, fontes ligadas ao clube gaúcho negaram qualquer negociação com o jogador.