Retrospecto anima Bayern antes de jogo contra a Inter na Itália

Mesmo tendo perdido o jogo de ida das quartas de final da Champions, em casa, por 2 a 1, o Bayern de Munique tem motivos de sobra para acreditar na classificação. Isso porque os Bávaros nunca perderam um jogo sequer no Giuseppe Meazza, casa da Inter de Milão, na Itália.

Ao longo da história, Bayern e Inter se enfrentaram quatro vezes na Itália. Em todas, o time alemão saiu com a vitória. Vale frisar que três delas foram por dois gols de diferença, placar que os Bávaros precisam para seguirem vivos na atual edição da Champions League.

O último encontro das equipes aconteceu na temporada de 2022/23. Na caminhada até a final, a qual perdeu para o Manchester City, a Inter duelou contra o Bayern na fase de grupos. Naquele que considerado o "Da Morte", que também contou com o Barcelona, cada uma das equipes venceu uma vez por 2 a 0.

Ao todo, Bayern e Inter se enfrentaram dez vezes ao longo da história. São cinco vitórias para os Nerazzurri e quatro para os Bávaros, além de um empate por 1 a 1 na Champions de 2006/07.

Fato é que, mesmo com o retrospecto ao seu favor, o Bayern terá uma missão dura pela frente. Isso porque a Inter vive um dos melhores momentos como mandante. São 20 jogos sem perder no Giuseppe Meazza, sendo o último no dia 22 de setembro, contra o Milan, em que o estádio é "dividido". Foi a única derrota jogando em casa na temporada, sendo que já são 48 partidas em todas as competições.

Jogadores da Inter comemoram gol contra o Bayern (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Confira o histórico de confrontos entre Bayern e Inter na Itália 🍝

Resultado Competição Temporada Inter de Milão 0 x 2 Bayern de Munique Champions League 2022/23 Inter de Milão 0 x 1 Bayern de Munique Champions League 2010/11 Inter de Milão 0 x 2 Bayern de Munique Champions League 2006/07 Inter de Milão 1 x 3 Bayern de Munique Copa da Uefa 1988/89

Inter de Milão x Bayern: onde assistir ao vivo e horário

Nesta quarta-feira (16), a Inter de Milão recebe o Bayern de Munique em jogo válido pela volta da Champions League 2024/25. O confronto irá acontecer no Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, às 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo exclusiva da TNT (canal fechado) e da Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY