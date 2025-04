Em coletiva que antecede o duelo frente ao Leganés, válido pela 31ª rodada de La Liga, Hansi Flick abordou diversos tópicos. Entre eles, comentou sobre o seu futuro no Barcelona. Com contrato válido até o meio do ano que vem, o alemão despistou sobre uma renovação, mas indicou estar feliz no clube da Catalunha.

— Valorizo muito o que tenho aqui: uma equipe fantástica, médicos, fisioterapeutas e um time muito profissional. Todo mundo tem uma mentalidade de melhorar. O ambiente é fantástico e para mim é como uma família. O entorno do clube é incrível e isso nos faz muito bem. Estou muito feliz em Barcelona, uma nova experiência para mim — iniciou.

— Tenho muita energia e muitas ideias do que podemos fazer. Não sou um treinador que quer assinar um contrato de três anos e assegurar meu futuro, não sou um treinador assim. Gosto de trabalhar para o melhor clube do mundo e minha mentalidade é ir ano a ano. Não sei quanto tempo falta, mas quero terminar meu trabalho aqui com uma nota positiva. Agora estamos bem, centrados, no momento me concentro nesta temporada. É assim que quero trabalhar — completou.

Os questionamentos sobre a continuidade do trabalho de Flick no Barcelona surgiram em virtude dos bons resultados na atual temporada, em que o time disputa três frentes de forma simultânea. No Campeonato Espanhol, os Culés lideram com quatro pontos de vantagem a oito jogos do fim. Já nos torneios de mata-mata, estão na final da Copa do Rei, contra o Real Madrid, e nas quartas da Champions.

Vale lembrar que o Barcelona de Hansi Flick já conquistou um título na temporada, quando goleou o Real Madrid na Supercopa do Rei no fim do ano passado. A equipe também tem vaga encaminhada para a semifinal da Champions, uma vez que venceu o Borussia Dortmund por 4 a 0 na partida de ida.

Hansi Flick evita 'salto alto' no Barcelona

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick comemora classificação à final da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Mesmo em cenário favorável para a reta final da temporada, Flick opta por manter os pés no chão antes de conquistar os principais títulos pelo Barcelona. Ainda na coletiva, o alemão não menosprezou o duelo contra o Leganés e se manteve alerta em relação ao jogo de volta da Liga dos Campeões, contra o Dortmund, na próxima terça-feira (15).

— Se você olhar os resultados, verá que eles (Leganés) ganharam de nós e do Atlético. Contra o (Real) Madrid foi um resultado muito justo. Eles sabem defender muito bem e têm profundidade. Será um jogo difícil — disse.

— Você acha que eu estarei relaxado em Dortmund? Não. Eu não estarei tranquilo. Eu demonstrei que estou cem por cento focado no que estamos fazendo. Nossos torcedores merecem que joguemos bem futebol e nós gostamos de mostrar o nosso máximo nível — finalizou.

O Barcelona visita o Leganés neste sábado (12), às 15h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Municipal de Butarque. Em caso de vitória, a equipe de Flick e companhia pode abrir sete pontos de vantagem para o Real Madrid, que entra em campo no domingo, contra o Alavés.