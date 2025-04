O Barcelona venceu um processo movido pelo Osasuna junto ao Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta sexta-feira (11). O clube de Pamplona tentou a anulação do duelo ocorrido no dia 27 de março e vencido por 3 a 0 pelos catalães, pela 27ª rodada de La Liga.

A situação aconteceu por uma então possível irregularidade na escalação do zagueiro Iñigo Martínez. O defensor havia sido cortado dias antes da convocação de Luis de la Fuente para defender a Espanha na Data Fifa, por conta de uma parameniscite interna no joelho direito. Segundo o regulamento da Fifa, a RFEF precisa liberar o atleta, mesmo que internamente, para que ele possa ser escalado até cinco dias depois do confronto mais recente de sua seleção.

O Osasuna moveu a ação através da alegação de que o atleta precisaria passar por um exame dentro do clube ou ser liberado pela entidade máxima do futebol local. Entretanto, a federação afirmou ter liberado o jogador para atuar mesmo depois do corte, o que levou a Comissão de Concorrência a rejeitar o recurso e manter o triunfo blaugrana.

O time navarro, inclusive, deu continuidade à troca de farpas com o Barça. Depois de ter sua atitude definida como "inapropriada para sua história" por parte dos cinco vezes campeões europeus, os Rojillos devolveram a crítica e afirmaram que se utilizarão do direito de recurso junto ao Comitê de Apelações.

"A entidade expressa sua surpresa com o comentário feito pelo Barcelona de que "é inapropriado que um clube com o histórico do Osasuna" levante suspeitas de possível fraude quando é bastante razoável alimentar sérias dúvidas diante dos fatos descritos. É surpreendente que o comentário acima mencionado, tão cínico quanto vazio de conteúdo, venha de quem faria bem em rever suas ações no período mais recente da história do FC Barcelona".

⚽ Barcelona x Osasuna: como foi o jogo de La Liga?

Em campo, o Barcelona dominou a partida e superou o Osasuna por 3 a 0 na ocasião. A partida já havia sido adiada por conta do falecimento repentina de Carles Miñarro Garcia, médico do clube catalão. Ferrán Torres, Dani Olmo e Robert Lewandowski anotaram os gols do triunfo, que isolou de vez a equipe na liderança do Campeonato Espanhol. Atualmente, a equipe comandada por Hansi Flick tem 67 pontos, quatro a mais em relação ao vice-líder Real Madrid, e sete de frente para o terceiro colocado, o Atlético de Madrid.