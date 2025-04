Adversários nesta terça-feira (8) pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Bayern de Munique e Inter de Milão carregam consigo um longo histórico de duelos relevantes ao longo dos anos. O mais importante aconteceu na temporada de 2009/10, quando os Nerazzurri foram campeões europeus contra os Bávaros.

Realizada no Santiago Bernabéu, a final da Champions de 2010 recebeu duas equipes menos badaladas no cenário europeu e mundial. Bayer e Inter, por exemplo, se classificaram apenas na segunda colocação de seus respectivos grupos na primeira fase.

O caminho não foi fácil para nenhum dos dois. Enquanto a equipe alemã eliminou o Manchester United, os italianos tiveram que superar Chelsea e Barcelona para chegar na final. Ivica Olic e Diego Milito foram os destaques das campanhas, com sete e seis gols, respectivamente.

Como foi a final da Champions entre Bayern e Inter de Milão?

Sob o comando de Louis Van Gaal e José Mourinho, Bayern e Inter buscavam, acima de tudo, sair da fila pelo topo do continente europeu. Eram anos de espera principalmente para a equipe italiana, que não vencia o torneio desde 1965. Já os alemães tinham sido campeões pela última vez em 2001.

O cenário era parecido para ambos os lados. Além de campanhas questionáveis até a final, as equipes tinham dois holandeses como protagonistas: Wesley Sneijder, da Inter, e Arjen Robben, do Bayern. Fato é que o verdadeiro herói veio da Argentina.

Diego Milito comemorando gol pela Inter na final da Champions de 2010 (Foto: Reprodução/Inter de Milão)

Contratado no início da temporada, Diego Milito teve impacto imediato na Inter de Milão. Foram 30 gols marcados em 52 partidas, sendo dois deles na decisão contra o Bayern de Munique. Ainda na primeira etapa, o argentino recebeu lançamento, tabelou com Sneijder e marcou por cima do goleiro para abrir o placar.

O cenário se repetiu no segundo tempo. Com um Bayern pouco inspirado, Milito aproveitou mais uma vez o espaço cedido pelos adversários para marcar outro gol e dar números finais à decisão. Além dele, outros três argentinos foram titulares na decisão: Walter Samuel, Javier Zanetti e Esteban Cambiasso. Hoje, todos são considerados ídolos.

Mesmo sendo uma conquista europeia, a Inter de 2010 era majoritariamente sul-americana. Além dos quatro argentinos citados acima, o sistema defensivo era dominado por brasileiros que marcaram época: Júlio César, Maicon e Lucio. Chivu, Sneijder, Eto'o e Pandev completavam os 11 iniciais.

Buscando vaga na semi da Champions de 2025, Bayern e Inter começam a se enfrentar nesta terça-feira (8). A ida será na Allianz Arena, casa dos alemães. A volta, na quarta-feira da próxima semana (16), acontece no Giuseppe Meazza. Não há vantagem de gol fora, sendo assim, em caso de empate, a disputa vai para prorrogação e pênaltis.