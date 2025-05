Técnico da Inter de Milão confirma proposta astronômica do Al-Hilal

Técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi tem futuro incerto no clube. Poucos dias antes da decisão da Champions League, diante do PSG, o comandante recebeu uma aproximação do Al-Hilal, da Arábia Saudita, em proposta que pode o transformar no técnico mais bem pago do mundo.

No "media day" da equipe, cinco dias antes do confronto com os franceses, Inzaghi confirmou o desejo do Crescente em tê-lo na área técnica, para suprir a demissão de Jorge Jesus em abril. Porém, o treinador também reiterou que seu foco é a decisão continental.

- Meu clube me conhece bem. Há interesse de times da Itália e da Arábia Saudita, mas seria loucura pensar nisso agora. No dia seguinte à partida, sentaremos e conversaremos, como sempre fizemos nesses anos, com um único objetivo, que é o bem da Inter. Se as condições forem as ideais, seguiremos em frente em harmonia como fizemos em todos esses anos. Seria loucura falar de algo que não existe, vendo o que nos espera no sábado. Tenho contrato com a Inter e estou muito feliz aqui. Vamos conversar, e o foco principal é a Inter - declarou o italiano.

Segundo a "Sky Sports", o Al-Hilal já avançou nas negociações pela contratação do técnico, mas parou as conversas devido à final, no dia 31 de maio. Atualmente, o técnico melhor remunerado no mundo é Diego Simeone, do Atlético de Madrid, que recebe quase R$ 200 milhões anuais.

📋 Inzaghi, técnico da Inter de Milão, fez história na Liga dos Campeões

Simone conduziu a Inter à segunda final de Champions League em três temporadas, algo inédito na trajetória centenária da Vipera. Depois do vice diante do Manchester City, em 2022/23, o time encara o PSG de Luis Enrique buscando reescrever a história negativa que marcou a ocasião.

- Sabemos que chegar a duas finais em dois anos nunca aconteceu na história da Inter. Mas para escrever outra história, é preciso vencer no sábado. Entre sexta e sábado não será uma noite como as outras.

É uma partida que você sonha em jogar, mas nem todos têm a sorte de fazê-lo - afirmou Inzaghi.

A bola rola para PSG e Inter de Milão às 16h (de Brasília) deste sábado (31), na Allianz Arena, em Munique (ALE). O Paris nunca conquistou a Champions e vai em busca do troféu inédito, enquanto os Nerazzurri querem o tetracampeonato para colocar fim a um jejum de 15 anos.

