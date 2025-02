Mourinho detona Fenerbahçe e faz pedido polêmico para torcedores

No Campeonato Turco, o Fenerbahçe, liderado por José Mourinho, alcançou uma vitória de 3 a 2 sobre o Rizespor neste domingo (02), revertendo um placar adverso de 2 a 0 nos primeiros 13 minutos de jogo. A recuperação do time na segunda metade da partida foi decisiva, levando Mourinho a sugerir que os torcedores acompanhem apenas os segundos tempos dos jogos do Fenerbahçe, devido ao desempenho inconsistente nos primeiros 45 minutos.

- Desse jeito, os nossos torcedores vão ter que se inscrever em cardiologistas ou psiquiatras. Voltamos a ter 45 minutos muito maus. Parece que virou moda, porque o Fenerbahçe não fez nada nos primeiros 45 minutos. Os nossos fãs deviam começar a ver os jogos só depois do intervalo.

O confronto com o Rizespor exemplificou essa tendência, com o Fenerbahçe sofrendo dois gols rapidamente, mas conseguindo virar o jogo na segunda etapa, beneficiado também por duas expulsões do time adversário. Edin Dzeko foi fundamental na virada, marcando dois gols, enquanto En-Nesyri garantiu a vitória aos 44 minutos do segundo tempo.

A capacidade de reação do Fenerbahçe tem sido notável ao longo da temporada. Em dez jogos recentes, a equipe de Mourinho saiu atrás no placar em cinco ocasiões, mas conseguiu evitar derrotas, somando sete vitórias e três empates. Essa resiliência é crucial na luta pelo título turco, que o clube não conquista há mais de dez anos.

Mourinho também destacou a importância de controlar o aspecto emocional do jogo e manter a posse de bola, especialmente sob a pressão da torcida nos momentos finais.

- Precisamos ser menos emocionais como equipe. Devíamos jogar da forma que queremos e não da forma que os torcedores querem. Não devemos ser influenciados por vozes positivas ou negativas - analisou o técnico.

Mourinho na busca pelo título

Para fortalecer o elenco na disputa pelo título, o Fenerbahçe contratou jogadores como Diego Carlos, Anderson Talisca e Milan Skriniar. Apesar desses reforços, o Galatasaray mantém a liderança da Super Lig, com três pontos de vantagem sobre o Fenerbahçe, intensificando a expectativa para o restante do campeonato.