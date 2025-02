Em uma temporada marcada por vexames e tropeços atípicos, o Manchester City foi goleado pelo Arsenal por 5 a 1, no Emirates Stadium, neste domingo (2), em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League. Questionado após a partida sobre a provocação do jovem Myles Lewis-Skelly, de 18 anos, ao imitar a comemoração que virou marca de Erling Haaland, o técnico Pep Guardiola deu uma resposta atravessada, porém não condenou a atitude do jovem jogador do Arsenal.

- Eu não vi. Ele fez a comemoração do Haaland? Isso é bom - respondeu o espanhol, dando um sorriso irônico e encerrando a coletiva.

Guardiola deixou a sala de entrevistas logo a seguir, e, antes de sair, ainda perguntou ao assessor de imprensa do City: "Gostou da minha resposta?", referindo-se à resposta atravessada dada durante a coletiva.

Com gols de Ødegaard, Partey, Lewis-Skelly, Kai Havertz e Nwaneri para o Arsenal, e Haaland, para o City, o resultado faz com que os Gunners alcançassem 50 pontos na segunda colocação da tabela, enquanto o time de Pep Guardiola, instável na temporada, estaciona em quarto, com 41.

Arsenal 5x1 Manchester City: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi dividido em metades claras. Até os 20' de jogo, o domínio era total do Arsenal, que saiu na frente com gol de Ødegaard, que aos dois minutos, recebeu de Havertz e completou para o gol vazio após um erro na saída de bola da defesa cityzen. Mesmo na frente, os Gunners pressionavam alto e não deixavam o City construir pelo empate.

Na segunda metade da primeira etapa, entretanto, a configuração do jogo mudou: o Manchester City passou a incomodar a linha defensiva dos donos da casa e obrigou o David Raya a realizar dois milagres, que evitaram que o placar fosse empatado para o intervalo.

Na segunda etapa, o Manchester City seguiu pressionando pelo resultado. O empate chegou logo aos nove minutos, com mais uma demonstração de entrosamento da dupla Savinho-Haaland: o brasileiro cruzou pelo lado direito e o norueguês completou de cabeça. O alívio do empate, entretanto, duraria pouco. Na saída de bola, um erro de Phil Foden resultou no segundo gol de Arsenal, anotado pelo ganês Thomas Partey.

E as iniciativas do City, que indicavam uma reação fora de casa, foram completamente por água abaixo após o terceiro gol dos Gunners, anotado pelo jovem Lewis-Skelly, em linda jogada individual. Aos 18 anos, o jogador foi protagonista de uma atuação defensiva sólida e ainda provocou Haaland, astro rival, na comemoração do tento.

E não parou por aí: em contra-ataque mortal, Kai Havertz transformou a vitória em goleada no Emirates Stadium, e nos minutos finais, o jovem Nwaneri colocou um último prego no caixão dos visitantes, com um lindo chute de fora da área.