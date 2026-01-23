O técnico José Mourinho utilizou a coletiva de imprensa após a derrota do Benfica por 2 a 0 para a Juventus, na última quarta-feira (21), para lançar críticas sobre as tendências do mercado de treinadores na elite do futebol. O resultado complicou a situação da equipe portuguesa na Champions League, mas o destaque da entrevista recaiu sobre a análise contundente que o português fez a respeito do currículo de seus colegas de profissão que assumiram recentemente o comando de gigantes europeus.

Perfil dos treinadores questionado

Mourinho manifestou surpresa com o fato de clubes de topo entregarem a gestão de seus elencos a profissionais com pouca rodagem no futebol profissional. O treinador fez questão de diferenciar essa prática das contratações de veteranos consagrados, citando exemplos que considera coerentes dentro do cenário italiano atual.

— Para mim, é uma surpresa quando técnicos sem história têm a oportunidade de treinar os clubes mais importantes do mundo. Para mim, isso é uma grande surpresa. Quando o Milan contratou Allegri, quando a Juventus contratou Spalletti, ou quando a Roma contratou Gasperini, não foi uma surpresa para mim. A surpresa é quando pessoas que não fizeram nada conseguem trabalho nos grandes times e com mais responsabilidade — disparou o treinador.

Repercussão e possíveis alvos

A declaração enigmática, que não citou nomes específicos, gerou imediata repercussão na imprensa esportiva internacional, que buscou identificar os possíveis alvos da crítica entre os atuais comandantes de ex-clubes de Mourinho. Na Itália, as especulações recaíram sobre Cristian Chivu, que assumiu a Inter de Milão aos 44 anos após a saída de Simone Inzaghi, tendo no currículo apenas 13 jogos à frente do Parma e experiência nas categorias de base.

Outros nomes também foram associados à fala do treinador português. A imprensa britânica e espanhola relacionou o comentário a Álvaro Arbeloa, que foi promovido da base para o time principal do Real Madrid em janeiro para substituir Xabi Alonso, sem experiência prévia na elite profissional.

Também foram citados técnicos da Premier League, como Liam Rosenior, contratado pelo Chelsea vindo do Strasbourg, e Michael Carrick, efetivado no Manchester United após atuar como interino e assistente, ambos com carreiras consideradas curtas para a dimensão dos cargos que ocupam.

Abertura para treinar a Juventus

Além da análise sobre o mercado, José Mourinho foi questionado diretamente se aceitaria uma proposta para treinar a Juventus no futuro. O treinador português foi sucinto e direto em sua resposta: "Claro". A declaração ocorre em um momento delicado para o Benfica, que, além da derrota na Champions League, já não disputa as copas nacionais, restando poucas frentes de disputa na temporada.

