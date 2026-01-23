Diretor de futuro clube de Rayan é destaque na imprensa europeia: 'Rei Midas'
Tiago Pinto é diretor de operações do Bournemouth, futuro clube do brasileiro
O Bournemouth fechou a contratação do atacante Rayan, por 35 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões), junto ao Vasco. Destaque de gestão nos últimos anos pelo modelo de contratação adotado, o diretor do clube inglês Tiago Pinto foi entrevistado pelo jornal espanhol "Marca". Na conversa, o dirigente rejeitou o rótulo de "Rei Midas" e atribuiu os resultados a uma combinação de liderança visionária, estrutura eficiente e, principalmente, ao trabalho do técnico Andoni Iraola.
Relacionadas
- Vasco
Além de Brenner e Hinestroza, Vasco deve buscar mais um atacante com saída de Rayan
Vasco23/01/2026
- Futebol Internacional
Rayan foi barato? Relembre outras transferências de brasileiros à Premier League
Futebol Internacional22/01/2026
- Futebol Internacional
ANÁLISE: Rayan chega ao Bournemouth com missão de suceder craque da equipe
Futebol Internacional22/01/2026
— Não, eu não faço mágica. Sou uma pessoa muito normal. Nosso sucesso tem três componentes. O primeiro é o dono, Bill Foley, que é muito inteligente e ambicioso. Em segundo lugar, apesar de sermos um clube pequeno, eu destacaria nossa estrutura. O terceiro, e para mim talvez o mais importante, é Andoni Iraola — afirmou Pinto.
A importância de Iraola
Tiago Pinto não poupou elogios ao treinador espanhol, creditando a ele a valorização de ativos como Huijsen, Zabarnyi e Kerkez. O dirigente foi taxativo ao dizer que o modelo de negócio do clube depende diretamente da capacidade de Iraola em desenvolver talentos e fazê-los render na Premier League. Com o contrato do técnico se encerrando em junho, a renovação é a prioridade máxima e, ao mesmo tempo, a maior preocupação do executivo.
— É impossível explicar o sucesso do Bournemouth sem falar de Iraola. Estou mais preocupado com a saída do Iraola do que com a saída de um jogador importante. Em fevereiro, quando a janela de transferências fechar, aí sim será a hora de conversar. É muito difícil encontrar alguém como ele — confessou.
Vendas recordes e ambição futura
O Bournemouth arrecadou cerca de 376,5 milhões de euros em vendas nas duas últimas temporadas, ao negociar atletas com gigantes como Manchester City, Liverpool, Real Madrid e PSG. Apesar dos números impressionantes, Pinto acredita que a venda de Antoine Semenyo para o City por 72 milhões de euros foi "barata" devido à cláusula de rescisão, e projeta um futuro de maior estabilidade, onde o clube não precise vender tanto para equilibrar as contas.
— A linha entre o sucesso e o fracasso é tênue. Bill Foley investiu inicialmente 300 ou 400 milhões. É por isso que agora, com o Fair Play Financeiro, precisamos vender. Vendemos bem não porque eu seja bonito, mas porque o time joga bem. Nos próximos anos, a ideia é alcançar a estabilidade na Premier League, o que nos permitirá sonhar um pouco — explicou.
Para substituir Semenyo, o Bournemouth foi atrás do jovem Rayan, de 19 anos, destaque do Vasco. Os Cherries pagarão ao Cruz-maltino a quantia de 35 milhões de euros, o que representa lucro bruto de 37 milhões de euros. O atacante brasileiro se tornará a segunda maior contratação da história do clube.
Nas duas últimas janelas de transferências, o Bournemouth teve lucro de aproximadamente 125 milhões de euros:
Saídas:
- Antoine Semenyo - Manchester City - 72 milhões de euros
- Ilya Zabarnyi - Paris Saint-Germain - 63 milhões de euros
- Dean Huijsen - Real Madrid - 62,5 milhões de euros
- Milos Kerkez - Liverpool - 46,9 milhões de euros
- Dango Ouattara - Brentford - 42,8 milhões de euros
- Jaidon Anthony - Burnley - 9,5 milhões de euros
- Philip Billing - Midtjylland - 5 milhões de euros
- Mark Travers - Everton - 4,6 milhões de euros
- Luis Sinisterra - Cruzeiro - 2,5 milhões de euros (empréstimo)
- Chris Mepham - West Bromwich - 1,15 milhões de euros
- Joe Rothwell - Rangers - 460 mil euros
Total em vendas: 310,4 milhões de euros (cerca de R$ 1,9 bilhão)
Entradas:
- Bafodé Diakité - Lille - 35 milhões de euros
- Rayan - Vasco - 35 milhões de euros (a confirmar)
- Djordje Petrovic - Chelsea - 28,9 milhões de euros
- Ben Gannon-Doak - Liverpool - 23,2 milhões de euros
- Amine Adli - Bayer Leverkusen - 21 milhões de euros
- Veljko Milosavljevic - Estrela Vermelha - 15 milhões de euros
- Adrien Truffert - Rennes - 13,5 milhões de euros
- Alex Tóth - Ferencváros - 12 milhões de euros
- Álex Jiménez - Milan - 1,5 milhões de euros (empréstimo)
Total em compras: 185,1 milhões de euros (cerca de R$ 1,15 bilhão)
Lucro bruto total: 125,3 milhões de euros (cerca de R$ 779,23 milhões)
