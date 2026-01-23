Diretor de futuro clube de Rayan é destaque na imprensa europeia: 'Rei Midas'

O Bournemouth fechou a contratação do atacante Rayan, por 35 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões), junto ao Vasco. Destaque de gestão nos últimos anos pelo modelo de contratação adotado, o diretor do clube inglês Tiago Pinto foi entrevistado pelo jornal espanhol "Marca". Na conversa, o dirigente rejeitou o rótulo de "Rei Midas" e atribuiu os resultados a uma combinação de liderança visionária, estrutura eficiente e, principalmente, ao trabalho do técnico Andoni Iraola.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Não, eu não faço mágica. Sou uma pessoa muito normal. Nosso sucesso tem três componentes. O primeiro é o dono, Bill Foley, que é muito inteligente e ambicioso. Em segundo lugar, apesar de sermos um clube pequeno, eu destacaria nossa estrutura. O terceiro, e para mim talvez o mais importante, é Andoni Iraola — afirmou Pinto.

continua após a publicidade

A importância de Iraola

Tiago Pinto não poupou elogios ao treinador espanhol, creditando a ele a valorização de ativos como Huijsen, Zabarnyi e Kerkez. O dirigente foi taxativo ao dizer que o modelo de negócio do clube depende diretamente da capacidade de Iraola em desenvolver talentos e fazê-los render na Premier League. Com o contrato do técnico se encerrando em junho, a renovação é a prioridade máxima e, ao mesmo tempo, a maior preocupação do executivo.

— É impossível explicar o sucesso do Bournemouth sem falar de Iraola. Estou mais preocupado com a saída do Iraola do que com a saída de um jogador importante. Em fevereiro, quando a janela de transferências fechar, aí sim será a hora de conversar. É muito difícil encontrar alguém como ele — confessou.

continua após a publicidade

Andoni Iraola é treinador do Bournemouth (Foto: AFP)

➡️ Quer comprar ingressos da Premier League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickts e garanta já o seu!

Vendas recordes e ambição futura

O Bournemouth arrecadou cerca de 376,5 milhões de euros em vendas nas duas últimas temporadas, ao negociar atletas com gigantes como Manchester City, Liverpool, Real Madrid e PSG. Apesar dos números impressionantes, Pinto acredita que a venda de Antoine Semenyo para o City por 72 milhões de euros foi "barata" devido à cláusula de rescisão, e projeta um futuro de maior estabilidade, onde o clube não precise vender tanto para equilibrar as contas.

— A linha entre o sucesso e o fracasso é tênue. Bill Foley investiu inicialmente 300 ou 400 milhões. É por isso que agora, com o Fair Play Financeiro, precisamos vender. Vendemos bem não porque eu seja bonito, mas porque o time joga bem. Nos próximos anos, a ideia é alcançar a estabilidade na Premier League, o que nos permitirá sonhar um pouco — explicou.

Para substituir Semenyo, o Bournemouth foi atrás do jovem Rayan, de 19 anos, destaque do Vasco. Os Cherries pagarão ao Cruz-maltino a quantia de 35 milhões de euros, o que representa lucro bruto de 37 milhões de euros. O atacante brasileiro se tornará a segunda maior contratação da história do clube.

Nas duas últimas janelas de transferências, o Bournemouth teve lucro de aproximadamente 125 milhões de euros:

Saídas:

Antoine Semenyo - Manchester City - 72 milhões de euros Ilya Zabarnyi - Paris Saint-Germain - 63 milhões de euros Dean Huijsen - Real Madrid - 62,5 milhões de euros Milos Kerkez - Liverpool - 46,9 milhões de euros Dango Ouattara - Brentford - 42,8 milhões de euros Jaidon Anthony - Burnley - 9,5 milhões de euros Philip Billing - Midtjylland - 5 milhões de euros Mark Travers - Everton - 4,6 milhões de euros Luis Sinisterra - Cruzeiro - 2,5 milhões de euros (empréstimo) Chris Mepham - West Bromwich - 1,15 milhões de euros Joe Rothwell - Rangers - 460 mil euros

Total em vendas: 310,4 milhões de euros (cerca de R$ 1,9 bilhão)

Entradas:

Bafodé Diakité - Lille - 35 milhões de euros Rayan - Vasco - 35 milhões de euros (a confirmar) Djordje Petrovic - Chelsea - 28,9 milhões de euros Ben Gannon-Doak - Liverpool - 23,2 milhões de euros Amine Adli - Bayer Leverkusen - 21 milhões de euros Veljko Milosavljevic - Estrela Vermelha - 15 milhões de euros Adrien Truffert - Rennes - 13,5 milhões de euros Alex Tóth - Ferencváros - 12 milhões de euros Álex Jiménez - Milan - 1,5 milhões de euros (empréstimo)

Total em compras: 185,1 milhões de euros (cerca de R$ 1,15 bilhão)

Lucro bruto total: 125,3 milhões de euros (cerca de R$ 779,23 milhões)

Tiago Pinto é diretor de operações do Bournemouth (Foto: Reprodução/Bournemouth)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.



+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial