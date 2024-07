Moscardo faz exames e inicia pré-temporada no PSG

Moscardo em exames no PSG (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 17:27 • Paris (FRA)

Gabriel Moscardo, volante ex-Corinthians, se juntou ao elenco do PSG nesta segunda-feira (15). O brasileiro realizou os exames médicos costumeiros de pré-temporada, junto à parte do plantel que não disputou Eurocopa ou Copa América.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em dezembro de 2023, o meia foi vendido pelo Timão por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões). Os franceses queriam sua chegada de forma imediata, mas uma lesão no pé esquerdo forçou cirurgia, e o acordo envolveu um empréstimo de volta aos paulistas até o fim de junho.

- Assim que soube do interesse do Paris e do projeto que me apresentaram, fiquei muito entusiasmado e foquei 100% no Paris Saint-Germain. Estou muito animado, porque é um projeto com jogadores jovens, então estou ansioso para entrar no time, conhecer os jogadores e tenho certeza que o objetivo será ganhar muitos troféus - falou o jogador, à época da venda.

A estreia de Moscardo pelo Corinthians aconteceu em junho de 2023, em vitória sobre o Liverpool-URU por 3 a 0, pela Libertadores. O bom desempenho lhe rendeu oportunidades sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, se tornando um dos melhores jogadores do elenco no segundo semestre.

Ao todo, o volante fez 27 aparições com a camisa alvinegra, sendo 22 como titular e cinco saindo do banco. No período, contribuiu com uma assistência e um gol. O tento foi anotado diante do Vasco, na vitória por 4 a 2 em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão de 2023.

Moscardo foi anunciado pelo PSG ainda no começo de 2024 (Foto: Reprodução / PSG)