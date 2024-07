Clube espanhol deve apresentar proposta por Vitão nos próximos dias

Vitão em ação com a camisa do Internacional. (Foto: Divulgação/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 16:10 • Porto Alegre (RS)

O Internacional pode estar perto de se despedir de Vitão, zagueiro do clube na temporada. Uma proposta pelo passe do zagueiro já foi sinalizada pelo Real Betis, da Espanha, e os contatos devem avançar nos próximos dias.

O interesse do clube espanhol no zagueiro é ventilado há semanas e o valor da transferência deve girar em torno de 8 milhões de euros (R$47,67 milhões na cotação atual). Dono de 80% dos direitos do jogador, o Colorado pode lucrar R$35,75 milhões com a venda.

O Betis não é o único clube com interesse em Vitão: o West Ham e o Nottingham Forest, ambos da Inglaterra, e o Villarreal, também demonstraram querer contar com o zagueiro, que acertou a transferência definitiva e gratuita para o Colorado no início de julho.

Comemorada pela diretoria, a assinatura de contrato de Vitão foi vista com ótimos olhos, por conta do alto potencial de uma futura venda. Neste sentido, o objetivo de ampliar os lucros do clube, ao que parece, está muito próximo de ser alcançado.

Emprestado pelo Shakhtar Donetsk há três temporadas, o zagueiro revelado pelo Palmeiras registra 119 partidas, com três gols e uma assistência no Inter.