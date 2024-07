Artilheiro da Eurocopa entra na mira de John Textor

John Textor é acionista do Botafogo e de clubes da Europa (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 16:53 • Berlim (ALE)

Georges Mikautadze, um dos seis artilheiros da Eurocopa, é alvo do Lyon-FRA, clube que tem John Textor como acionista principal. O bilionário, que também tem controle do Botafogo, já tem conversas avançadas com os franceses, segundo o jornal "L'Équipe", em oferta no valor de 18 milhões de euros (R$ 98 milhões na cotação atual).

Atualmente, o georgiano pertence ao Metz, que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol francês. O Monaco já tinha surgido como principal candidato à contratação, oferecendo 20 milhões de euros (R$ 119 milhões na cotação atual), mas o jogador negou a transferência e manifestou o desejo de transferência para o Lyon.

Apesar do descenso, Mikautadze conseguiu se destacar no elenco de Les Grenats. Tendo atuado em 20 partidas na Ligue 1 de 2023-24, marcou 13 gols e deu quatro assistências, sendo o único jogador do time a ter dois dígitos de tentos anotados.

O bom desempenho lhe garantiu uma vaga entre os titulares da Geórgia de Willy Sagnol, na Euro; em quatro jogos, balançou as redes três vezes, mas não conseguiu evitar a eliminação nas oitavas de final da competição, diante da campeã Espanha.

Mikautadze se destacou na Eurocopa e entrou na mira de John Textor para reforçar o Lyon (Foto: INA FASSBENDER / AFP)