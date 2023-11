E A ETAPA FINAL?

O jogo reiniciou da mesma forma que terminou, com as duas equipes alternando o domínio da posse. O gol de Moscardo, no entanto, fez com que o Vasco se perdesse na partida. Por outro lado, o COrinthians ganhou confiança para posicionar melhor a sua defesa e bloquear a entrada da área. O resultado disso tudo é que o Cruz-Maltino apenas cruzou bolas na área do Timão, que afastou todas, seja com a zaga ou com as saídas de Cássio pelo alto, e não conseguiu criar chances claras para empatar o jogo novamente.