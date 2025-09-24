Morato reencontra Antony em Real Betis x Nottingham Forest
Ambos se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Europa League
Campeões da Copinha em 2019 pelo São Paulo, o zagueiro Morato e o atacante Antony agora medem forças em lados opostos no duelo entre Real Betis e Nottingham Forest, que marca o retorno do time inglês ao cenário internacional após 30 anos. Ambos se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Europa League.
Titular em todos os três jogos do Forest sob o comando do novo técnico Ange Postecoglou, Morato tem se firmado como peça importante da defesa inglesa. Após o empate em 1 a 1 fora de casa com o Burnley, pela 5ª rodada da Premier League, o treinador australiano destacou a atuação do brasileiro:
— Eu tenho gostado muito do Morato na defesa. Hoje ele esteve à altura da ocasião e foi um destaque positivo mais uma vez — disse Ange, campeão da Liga Europa na última temporada pelo Tottenham.
O Nottingham Forest carrega uma tradição no cenário continental. Em 1979 e 1980, sob o comando do lendário técnico Brian Clough, o clube foi bicampeão consecutivo da European Cup - como era chamada a Champions League, à época. A última participação internacional dos ingleses havia sido na temporada 1995/96, quando chegaram às quartas de final da Copa da UEFA e acabaram eliminados pelo Bayern de Munique.
Na última temporada, ainda sob o comando de Nuno Espírito Santo, a equipe surpreendeu na Premier League e chegou a ocupar a terceira colocação por 15 rodadas, acumulando vitórias sobre Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Ao terminar o campeonato na sétima posição, o time se classificou para a Liga Europa.
Morato e Antony em campo
Morato chegou ao Forest em 2024, após cinco temporadas no Benfica, pelo qual disputou 105 jogos e foi Campeão Português em 2023. Contratado por 17 milhões de euros, o zagueiro brasileiro vive agora a expectativa de brilhar no retorno europeu do clube, em uma noite que marcará o reencontro com o ex-companheiro Antony.
— Conheço o Antony desde muito cedo e sei que ele vive grande fase desde que chegou no Betis. Ele é jogador extremamente habilidoso, que se torna uma arma muito forte para qualquer equipe, e com certeza é uma ameaça para nós — disse Morato.
— Mas nosso time tem muita qualidade em todos os setores e se preparou bem para esse desafio. Estamos nos adaptando a um novo jeito de jogar e queremos corresponder às expectativas do nosso torcedor com um grande início de campanha na Europa — concluiu o zagueiro.
