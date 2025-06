Após perder pênalti decisivo, Morata sofre ameaças de morte na Espanha

Após perder o pênalti que abriu caminho para a seleção de Portugal vencer a Espanha na disputa e ser campeã da Nations League pela segunda vez na história, Álvaro Morata e sua família estão sendo ameaçados de morte nas redes sociais. A situação está grave a ponto de a esposa do jogador, Alice Campello, vir a público pedindo para que parassem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em uma das mensagens compartilhada pela influenciadora italiana, um criminoso chegou a falar que mataria Morata se o visse na rua, assim como ela e seus filhos. No story seguinte, Alice Campello mandou uma mensagem reflexiva aos amantes de futebol.

continua após a publicidade

Alice Campello, namorada de Morata, se pronunciou nas redes sociais sobre as ameaças de morte (Foto: Reprodução/Alice Campello)

— Na vida todos nós erramos… ninguém está excluído… A vida é feita de aprendizados, experiências, momentos bons e ruins… para todos… mas não somos ninguém para julgar os outros. O futebol é assim e acho que isso é o bonito dele… ser tão emocionante e imprevisível… é esporte e é entretenimento, e devemos dar a ele a importância que merece. O que realmente tem importância é a pessoa que cada um é na vida… e nisso você vence a todos. Eu adoraria ver a vida de cada uma das pessoas que está criticando por um erro, ver o quão perfeitas elas são em tudo e tudo o que conseguiram na vida… Por favor, tenham respeito e deixem de ser pessoas tão ruins — Disse a influenciadora.

Morata define futuro após perder o título da Nations League

A derrota da Espanha para Portugal nas penalidades da final da Nations League não será esquecida tão facilmente para Álvaro Morata, autor do único pênalti perdido na decisão. Ao ser questionado sobre o seu futuro na seleção, o atacante disse não sabe se fará parte da próxima Data Fifa.

continua após a publicidade

Morata perdeu o pênalti na final da Nations League entre Portugal e Espanha, sofrendo ameaças de morte depois (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

— Nada é certo, depende de muitas coisas. No momento, estou pensando apenas nos meus companheiros e no que aconteceu hoje. As coisas precisam ser pensadas com calma, mas, claro, existe a possibilidade de eu não estar aqui em setembro — revelou o jogador.

Além disso, o camisa 7 agradeceu o apoio dos companheiros de equipe após o erro, principalmente o do técnico espanhol Luis de la Fuente, que o protegeu após a partida. No caso, comandante garantiu que ele que ordenou Morata a cobrar a penalidade.

— Agradeço a ele, como sempre. Não aceitei bem e isso não pode ser mudado. Assim como precisei levantar a Eurocopa, agora preciso sair chateado por isso. Não chorei em campo, não me faltou vontade. Meus filhos e minha família estavam nas arquibancadas e, assim como no ano passado precisávamos vencer, hoje tenho que viver um momento difícil, mas se tem uma coisa que as pessoas fazem na vida é aprender — completou.

A sequência dos fatos levou ao injustificável - as ameaças de morte à família de Morata.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.