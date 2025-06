Após pênalti perdido, Morata pode perder vaga na Espanha

Apesar de uma atuação sólida, a seleção da Espanha comandada por Luis de la Fuente não conseguiu vencer Portugal e acabou sendo eliminada nos pênaltis. A derrota não apaga o desempenho competitivo dos espanhóis, que mostraram estar no mesmo nível das grandes seleções do futebol europeu, mas escancarou a necessidade de repensar algumas posições-chave do elenco, especialmente no ataque.

O técnico espanhol valorizou o grupo após a partida, incluindo os jogadores que não estiveram presentes por lesão ou outras razões, e afirmou que continuará contando com todos. Ainda assim, reconheceu a possibilidade de mudanças em posições onde falta um titular absoluto, como a de centroavante. Álvaro Morata, por exemplo, vive um momento de incerteza. Após errar um pênalti decisivo e ser pouco utilizado nas últimas partidas - com Oyarzabal assumindo a função de camisa 9 -, o capitão espanhol deixou no ar sua continuidade até a Copa do Mundo de 2026.

Morata perdeu o pênalti na final da Nations League entre Portugal e Espanha, sofrendo ameaças de morte depois (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

De la Fuente elogiou o comprometimento de Morata, mesmo sem tanto tempo em campo, mas o próprio técnico sabe que a posição tem sido ocupada por jogadores que não são centroavantes de origem. Oyarzabal, por exemplo, já marcou 10 gols na era do atual treinador, enquanto Ferran Torres também tem se destacado. Nomes como Samu, mais clássico na função, e Mateo Joseph, destaque na seleção sub-21 e no Leeds, são apontados como futuras apostas.

Outras posições da Espanha devem mudar

Além do ataque, a lateral direita é outra posição que preocupa. Com Carvajal se recuperando, Porro e Mingueza ainda não convenceram. Andrés García, jogador do Aston Villa e recente convocado para a Eurocopa sub-21, surge como alternativa promissora.

continua após a publicidade

No meio-campo, o cenário é mais animador. Mesmo com a ausência de Rodri, jogadores como Zubimendi, Fabián, Pedri, Merino, Fermín, Gavi e Isco garantem qualidade e profundidade. Já pelos lados do campo, Lamine Yamal e Nico Williams despontam como talentos incontestáveis, ao lado de nomes como Dani Olmo, Ayoze e Yeremi Pino.

O ciclo até 2026 segue aberto para mudanças e consolidações. De la Fuente indica que 90% do grupo atual deve permanecer, mas a busca por soluções ofensivas será essencial para transformar boas atuações em conquistas.

