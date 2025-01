Morata está de malas prontas para ir a Turquia

Depois de seis meses no Milan, Álvaro Morata está a caminho da Turquia assinar com o Galatasaray. O atacante não teve o sucesso esperado no clube da Itália e já disse sim ao clube turco, buscando um novo recomeço. O acordo entre os clubes está em estágio avançado e deve ser finalizado em breve, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

A saída de Morata faz parte de uma reformulação do Milan, que busca maior eficiência ofensiva após uma temporada irregular. O clube pretende usar os recursos para contratar Santiago Giménez, do Feyenoord, identificado como seu principal alvo. Atualmente, o Milan ocupa a sétima posição na Serie A, após ter sido vice-campeão na temporada passada.

Como foi a passagem de Morata pelo Milan

Morata não correspondeu às expectativas no Milan, marcando apenas seis gols em 25 partidas e enfrentando dificuldades para se encaixar no esquema tático da equipe. Seu desempenho recente foi ainda mais preocupante, com apenas um gol nos últimos nove jogos. A decisão do técnico Sérgio Conceição de substituí-lo no intervalo da derrota para o Dínamo Zagreb na Liga dos Campeões reforçou sua perda de espaço no time.

Após uma boa Eurocopa, Morata foi para o Milan cheio de expectativa de ser o camisa 9 que a equipe precisava. Porém, não foi assim que foi em sua passagem. Diante disso, essa transferência pode representar uma chance de revitalizar sua carreira. O atacante, que brilhou em clubes como Juventus e Real Madrid, busca recuperar sua melhor forma, especialmente com a aproximação da Copa do Mundo de 2026.

Morata comemora gol pelo Milan contra o Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

No Galatasaray, caso a transferência se confirme, Morata pode formar uma parceria promissora com Victor Osimhen, atualmente emprestado ao clube turco pelo Napoli que vive uma boa fase. Com 18 gols, o Galatasaray é o time mais goleador da atual edição da Europa League e lidera em finalizações. Porém, apesar do bom desempenho ofensivo, a equipe busca mais eficiência para manter o ritmo e Morata chega como uma peça-chave para aumentar o poder de ataque.

A chegada iminente de Álvaro Morata e a saída de Hakim Ziyech marcam uma mudança na estratégia do Galatasaray, que busca se fortalecer tanto no Campeonato Turco quanto na UEFA Europa League. O clube enfrenta o desafio de avançar no mata-mata do torneio continental e aposta em reforços para aumentar sua competitividade.

Com a janela de transferências chegando ao fim, Milan e Galatasaray correm para concluir o negócio, que pode ser crucial para os planos de ambos os clubes na reta final da temporada.

