Na busca por treinador, clube de John Textor negocia com ex-Milan

O Lyon, clube dirigido por John Textor, mandatário da SAF do Botafogo, está na busca por um treinador após a demissão de Pierre Sage do comando técnico do clube. De acordo com o portal francês "L'Équipe", o bilionário norte-americano mantém negociações com Paulo Fonseca, ex-comandante do Milan.

A sequência de resultados negativos recente, marcada pela eliminação na Copa da França diante do Bourgoin, e a situação teria se tornado insustentável após o terceiro empate consecutivo na temporada, diante do Nantes, no último domingo (26). Segundo o portal francês, John Textor está em contato com Paulo Fonseca desde a semana passada e as negociações podem avançar em breve. Luis Castro, ex-técnico do Botafogo, também foi entrevistado para o cargo.

Fonseca foi demitido do Milan após desempenho ruim da equipe rossoneri na temporada: foram apenas 12 vitórias em 24 partidas. Se fechar com o Lyon, esta seria a segunda passagem do português pela Ligue 1. Ele treinou o Lille entre as temporadas 2022/23 e 2023/24.

John Textor, mandatário da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A crise do Lyon, de John Textor

Os problemas do Lyon vão além dos resultados esportivos. Em recente comunicado de imprensa, o clube francês apresentou uma dívida financeira de 505,1 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões na cotação atual) e expressou as dúvidas de seus auditores que consideram “emitir a impossibilidade de certificação das contas corporativas e consolidadas do Eagle Football Group”.

Segundo a imprensa francesa, a perda de receitas elevou a dívida da Eagle Footbal Holdings a 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões). Por isso, a DNCG (Direção Nacional de Controle e Gestão) esperava que os dirigentes do Lyon apresentassem garantias financeiras de, pelo menos, 100 milhões de euros (R$ 610 milhões) para a atual temporada. Caso não melhore a situação dos cofres até o final da temporada, o time corre risco de ser punido com rebaixamento à segunda divisão.

