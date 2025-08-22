menu hamburguer
Futebol Internacional

Marquinhos Santos começa bem no comando de clube da Indonésia

Comandante com experiência no futebol brasileiro está dando primeiros passos no Arema FC

Marquinhos Santos - Arema FC
imagem cameraMarquinhos Santos no comando do Arema FC (Foto: Reprodução)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
21:58
  • Matéria
  Matéria

Com bons trabalhos à frente de América Mineiro, Coritiba e Paysandu, o treinador Marquinhos Santos vem iniciando de forma promissora a sua trajetória no futebol da Indonésia. Nesta sexta-feira (22), o clube do brasileiro alcançou a segunda vitória na edição 25/26 da liga local.

Com sete pontos - dos nove disputados - o Arema FC lidera a competição. Os três mais recentes foram conquistados após o triunfo por 2 a 1 sobre o Bhayangkara, com direito a dois gols do atacante Dalberto, sendo o segundo, de pênalti, marcado já aos 52 minutos do segundo tempo. Marquinhos falou sobre o que o fez aceitar o convite da agremiação.

- Vim porque desejava viver uma experiência internacional. Sempre admirei a cultura asiática e há muito tempo acompanho as ligas do continente. Ano passado eles me procuraram, mas acabei recusando. Já agora, senti que tanto profissionalmente como particularmente era a hora de abrir este mercado - afirmou.

Campeão estadual em quatro centros diferentes, Marquinhos está bem impressionado com o que tem visto no futebol local. Segundo o paulistano de Santos, ele acertou na escolha profissional.

- O nível da competição é ótimo. Os estádios, bastante bonitos, estão sempre lotados. A organização da liga é de grande qualidade. Não tenho dúvidas que tomei a atitude correta - encerrou.

Marquinhos Santos - Ceará
Marquinhos Santos está treinando clube da Indonésia (Foto: Reprodução/Tarla Wolski/Ceará SC)

